Симферополь, 1 декабря. Депутат Госдумы России Руслан Бальбек сравнил главу МВД Украины Арсена Авакова с «пеной, которую выбросило после шторма».

Заявление Бальбека стало ответом на критику идеи восстановления дружбы между Киевом и Москвой со стороны Авакова. Глава МВД Украины назвал эти намерения «новыми стеклами розовых очков».

Бальбек убежден, что подобная воинственная политика не сулит Украине ничего хорошего. Он заверил, что российские политики никогда не отказывали соседу в дружбе.

«В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки», — заключил Бальбек.

Бальбек напомнил, что именно России Украина обязана большей частью своей нынешней территории. В частности, речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В ходе Великой Отечественной войны россияне отчаянно бились за освобождение украинской территории от фашистской Германии.

«Так что сколько б ни кричал и не ломал в стенаниях руки Арсен Аваков, он всего лишь пена, которую выбросило после шторма и которая уже скоро исчезнет как таковая», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Ранее глава МВД Украины ответил на высказывание председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятном распаде Украины из-за чудовищного разгула национализма. Аваков подверг критике идею восстановления дружбы между Украиной и Россией. Об этом писала Газета.ru.