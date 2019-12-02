Дружба США с ИГИЛ и курдскими боевиками направлена на дестабилизацию ситуации в Сирии

Москва, 2 декабря. США напрямую причастны к созданию и продвижению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии. Боевики ИГИЛ1 получают от своих американских союзников новейшую технику, а инструкторы из США готовят террористов, в том числе и в способах ведения войны. Кроме того, Штаты также прикрывают курдских боевиков, получая свой процент от незаконной продажи ворованной сирийской нефти.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть большого расследования, подтверждающего, что США поддерживают террористов «Исламского государства».

США, регулярно заявляя о борьбе с терроризмом, покрывают боевиков ИГИЛ и курдов SDF. Американцы поставляют террористам новейшую технику, о чем рассказал ФАН бывший «игиловец» Малиф. Он напомнил, как его полевой командир Абу Хамза получил от американцев «черную снайперскую винтовку», с которой ходил до последнего. Малиф также рассказал о связи Хамзы и ИГ1 с курдами – они обменивались сигналами друг с другом с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. США же поддерживали связь с ИГИЛ через все тех же курдских боевиков.

В руки террористов также попадало оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США. Основная его часть закупалась американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США. Военнослужащий Сирийской Арабской Армии из специального подразделения «Охотники на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал ФАН, что во время ожесточенных боев в 2016 году на позициях «Исламского государства» были и американские военнослужащие. По его словам, их позиции располагались к югу от города Камышлы — напротив находились отряды ИГИЛ.

«Груженые американские колонны проезжали в сторону их позиций. Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь», — отметил Ахмад.

Еще один собеседник ФАН — сириец, которого ранее насильно принудили воевать в рядах ИГ, также подтвердил наличие у террористов оружия, поставляемого американцами.

«Да, было иностранное оружие. М-16... Нас даже обучали им пользоваться», — рассказал назвавшийся именем Али мужчина.

Мухаммад Хусейн Ахмад также сообщил, что США, ИГИЛ и курды действуют заодно. Он рассказал, что в 2017 году во время сражения с боевиками ИГИЛ в трех километрах севернее города Дейр-эз-Зор в районе поселка Василь аль-Хавидж к данному населенному пункту подъехало несколько машин курдов SDF, поддерживаемых американцами.

«Метрах в ста от нас посреди улицы стоял пикап с флагом этих... Ну, курдских сил, в общем. Желтый такой, со звездой. И рядом с ним несколько таких аккуратных бойцов в чистой форме», — рассказал Ахмад.

По его словам, тогда курды, прикрываемые США, спасли террористов. В то время Ахмад постоянно наблюдал боевиков ИГ в составе курдских патрулей.

«Американцы там тоже начали появляться регулярно. Патрули... Ну колонны, постоянно из трех-четырех машин. <…> Потом, как я уже сказал, выяснилось, что остатки ИГИЛ таким образом свои жизни на нефть поменяли. Просто передали нефтяные поля курдам и американцам. ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось», — добавил Ахмад.

Следует также отметить, что после переговоров с верхушкой SDF США стали получать свой процент от незаконной продажи нефти. В настоящее время американцы благодаря курдским боевикам добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день. Часть прибыли от продажи ворованной нефти распределяется между главарями курдских боевиков. Опорой для криминального бизнеса США стали курдские радикальные группировки из состава SDF и лично главарь «Демократических сил» Мазлум Абди.

Очевидно, что американское правительство нацелено на дестабилизации ситуации в Сирии, хотя сами США нагло заявляют об успешной борьбе с террористами. Как мы видим, американцы хотят создать на территории Сирии зону нестабильности, поддерживая ИГИЛ, а также осуществляя незаконный вывоз нефти. США интегрировали террористов ИГ в состав курдских формирований, передав террористам сирийскую нефть в качестве источника финансирования.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования о связях российской либеральной прессы с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство». Журналисты нашли доказательства сотрудничества работника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами. Оказалось, что корреспондент сливал ИГ сведения о российских военнослужащих, а также использовал полученные от боевиков данные для создания своих псевдорасследований.

1 Организация запрещена на территории РФ.