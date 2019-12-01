США пытаются нарушить стабильность в Сирии с помощью курдских террористов — эксперт

Москва, 1 декабря. Американский Госдепартамент, обвинивший правительство Башара Асада в «нарушении процессуальных норм Конституционного комитета», на деле ничуть не заинтересован в урегулировании сирийского конфликта. Об этом заявил член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

США не принимает участия ни в «астанинском», ни в «сочинском» процессах, они даже не оказывают Сирии гуманитарную помощь. Вмешиваясь в деятельность Конституционного комитета по Сирии, американцы просто пытаются навязать собственную повестку и дестабилизировать ситуацию в ближневосточной стране.

«США играют роль агрессора, не более того. Они занимаются лишь теми вопросами, которые преследуют цель дестабилизации обстановки в Сирии и уничтожения этого государства. В этом плане американцы действуют многовекторно», — заявил Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, в первую очередь США пытаются расшатать стабильность в Сирии при помощи различных террористических группировок. К примеру, курдские радикальные боевики, которых поддерживают американцы, овладели восточными сирийскими землями под предлогом «освобождения их от ИГ»1 (запрещено в РФ), но вместо этого, они устраивают дискриминацию местного арабского населения, подвергая его насилию и давлению.

Непосредственно США, под предлогом «охраны сирийской нефти от террористов ИГ», вторглись на захваченную курдами территорию и начали заниматься мародерством нефти, которая должна принадлежать Сирийской Арабской Республике. Американцы вывозили нефть колоннами грузовиков и нефтевозов.

Во-вторых, как считает Перенджиев, США предпринимало попытки столкнуть между собой официальные сирийские власти и представителей военно-политических сил страны, а также союзников Сирии. Америка пытается на дипломатическом уровне влиять на дела, которые не нуждаются в ее участии, и давать советы тем, кто их у нее не просит.

Одна такая ситуация произошла недавно: Госдеп обвинил сирийскую делегацию в «явном нарушении процессуальных норм Конституционного комитета», когда последняя запросила предварительные условия проведения встречи по конституционным принципам.

Как передает «Газета.ру», Сирия отреагировала на вмешательство США во внутренние дела, обвинив американцев в «навязывании Конституционному комитету» их собственной повестки. Как отметили в Дамаске, мнения и утверждения иностранных государств «не имеют ценности» и не влияют на деятельность, форму и содержание работы Комитета.

Перенджиев убежден, Соединенные Штаты могли вмешаться во внутренние дела Конституционного комитета по одной причине — там начал налаживаться процесс урегулирования.

«Хотелось бы обратить внимание, что как только там, где налаживается процесс нормализации, вырабатываются взаимопонимание и четкие ясные правила, тут же этот процесс стабилизации, даже на дипломатическом уровне, раздражает США. Поэтому они в грубой форме пытаются влезть и объявить, что, мол, Дамаск что-то делает неправильно с точки зрения дипломатии и международного права», — подчеркивает эксперт.

По мнению Перенджиева, США сами являются эталонным примером нарушения международного права. Во-первых — на территории Сирии США находятся незаконно. Во-вторых — им хватает наглости воровать сирийские государственные ресурсы.

«Пришли в Сирию, вооруженные до зубов, и безо всякого стеснения грабят. И тем не менее пытаются учить кого-то дипломатии и исполнению международного права», — критически настроен эксперт.

На этой неделе в Женеве завершилась вторая по счету встреча сирийского Конституционного комитета. Работа малой группы комитета началась 25 ноября. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов призвал комитет к конструктивному решению своих задач. Президент Сирии Башар Асад дал обещание, что готов принять любой итог работы Комитета, даже принять проект новой конституции САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.