Политолог связал вмешательство США в создание конституции Сирии с воровством ее нефти

Дамаск, 1 декабря. Соединенные Штаты вмешиваются в процесс создания конституции Сирии, чтобы и дальше воровать сирийскую нефть. Такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, Вашингтон пытается любыми средствами сорвать работу Конституционного комитета в надежде продолжить разграбления ресурсов Сирии. Он подчеркнул, что американцы заинтересованы в дестабилизации ситуации в САР. Специалист также отметил роль Москвы в сохранении Сирии на политической карте мира.

Шаповалов убежден, что США не собираются покидать регион под различными благовидными предлогами.

«Они продолжают эксплуатировать природные ресурсы этих территорий, по сути разграбляя национальные богатства сирийского народа и прикрывая это словами о необходимости помочь и защитить сирийский народ от сирийского правительства», — цитирует «Слово и дело».

Шаповалов добавил, что ООН вряд ли отреагирует на грубые нарушения международного права со стороны Вашингтона из-за экономической и политической мощи Соединенных Штатов.

Ранее министерство обороны России опубликовало доказательства незаконной добычи и вывоза нефти США с территории Сирии. Российское военное ведомство охарактеризовало деятельность американцев как «международный государственный бандитизм». В Минобороны РФ отметили, что под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) Вашингтон истощает природные ресурсы Сирии.

В ноябре 2019 года Дамаск заявил о намерении требовать от США компенсации за хищение нефти. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.