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Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян в страшном ДТП с автобусом в Тунисе

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Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян в страшном ДТП с автобусом в Тунисе

Москва, 1 декабря. Граждане России не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, в котором погибли 24 человека. Об этом сообщило посольство России в Тунисе.

«По предварительным данным, полученным от местных компетентных органов, в результате ДТП, произошедшего 1 декабря в окрестностях города Айн-Драхам (провинция Джендуба), среди погибших и пострадавших российские граждане не имеются», — отметили в дипломатическом учреждении.

Ранее стало известно о масштабной аварии с туристическим автобусом в Тунисе. Транспортное средство перевернулось и съехало в кювет. В автобусе находились 43 человека. 24 из них погибли.

«Газета.ru» отмечает, что число жертв инцидента может возрасти. Состояние некоторых пострадавших медики оценивают как критическое.

Также сообщалось, что в Забайкальском крае автобус рухнул с моста. Погиб 21 человек, в том числе и водитель. В связи с трагедией глава Забайкалья обратился к жителям региона.

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