Курдские боевики нужны США для воровства нефти Сирии, напомнил Самонкин

Москва, 1 декабря. Курдские радикальные группировки, регулярно устраивающие провокации в северо-восточной Сирии, таким образом хотят отомстить Турции за плевок сторону американских интересов, которые базируются на незаконном вывозе сирийской нефти, считает политолог Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что в сирийском населенном пункте Телль-Халаф, расположенном рядом с турецкой границей, прогремел взрыв, в результате которого погибли десятки протурецких бойцов.

Основными подозреваемыми во взрыве являются курдские бандформирования, ранее оккупировавшие часть сирийских территорий. Но после подписания российско-турецкого меморандума, курды были вынуждены покинуть эти территории.

Провокации со стороны курдских радикалов в последнее время происходят очень часто. В конце ноября в городе Камышлы произошел тройной взрыв. Также происходили террористические атаки в Телль-Абъяде, Африне и Аль-Бабе.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин утверждает, что курдские радикалы продолжают совершать теракты и провокации, прикрываясь поддержкой Соединенных Штатов.

«Курды мстят Турции за плевок в сторону США и плевок в сторону стратегии Запада. Изначально они были заявлены как некая сила, которая борется против ИГ1 (запрещено в РФ), но учитывая, что они действуют в фарватере США, они, в первую очередь, борются против официальной позиции Дамаска и против Турции», — сказал Самонкин, подчеркивая, что Турция отдала предпочтение сотрудничеству со странами Астанинского формата, а не США.

Как пишет «Газета.ру», у российско-турецкого партнерства прочные основы, несмотря на несовпадение взглядов по некоторым вопросам.

Эксперт убежден, что курдские бандформирования не станут никуда уходить, так как они замешаны в экономических интересах Вашингтона.

«Они нужны США для воровства нефти. Кроме этого, они имеют определенный процент от разграбления природных ресурсов САР, поэтому военный конфликт, вероятнее всего, продолжится, — заявил политолог.

Самонкин уверяет, что Турция решится на продолжение контртеррористической операции в северной Сирии, чтобы обезопасить свои границы от радикалов и джихадистов. Эксперт подчеркивает, что за 2019 год в Турции было захвачено и ликвидировано около 1 500 террористов «Исламского государства»1.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале контртеррористической операции «Источник мира», направленной против радикальных курдских группировок и боевиков «Исламского государства». Анкара поставила цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории были оккупированы курдскими боевиками, которые притесняли местное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.