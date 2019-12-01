Глава Забайкалья Осипов обратился к жителям после страшного ДТП с автобусом

Чита, 1 декабря. Глава Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям региона после ДТП с автобусом, выполнявшего рейс Сретенск — Чита. Трагедия унесла жизни 19 человек. Еще 21 пассажир госпитализирован.

В своем видеообращении Осипов призвал жителей оказать помощь, в том числе и моральную, родным и близким жертв аварии. Глава Забайкалья заверил, что региональное правительство сделает все необходимое для родственников погибших и пострадавших людей.

«Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие — автобус Сретенск — Чита слетел с моста, перевернулся и упал… Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял», — цитирует РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае.

Также юрист высказал свое мнение о причинах и виновниках аварии, в результате которой погибли 19 человек.