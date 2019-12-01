Лучших оперных исполнителей наградили в Петербурге. ФАН-ТВ

В Северной столице прошла торжественная церемония награждения IV Национальной оперной премии «Онегин». Лучшим оперным исполнителям вручили призы в Михайловском театре. Церемонию вели знаменитый кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса, телеведущая Сати Спивакова.

На сцену вышли знаменитые оперные исполнители, солисты ведущих оперных театров мира и лауреаты премии «Онегин». В этом году премия вручается в девяти конкурсных и семи специальных номинациях. В шорт-лист вошли солисты и коллективы практически со всей России, более чем из 20 отечественных театров. Премия получила свое название не случайно, ведь ее президентом стал общественный деятель, выдающийся певец и самый известный русский Онегин — Сергей Лейферкус. По его мнению, премия дает всем ее лауреатам дополнительную известность и стимул в дальнейшей карьере.

«Я счастлив и горд, потому что в четвертый раз мы присуждаем Национальную премию «Онегин». Во многих номинациях, начиная от «Дебюта» и заканчивая номинацией «Легенда». Это очень важно, потому что дает каждому из артистов, кто работает на сцене, определенную уверенность, что этот человек делает правильные вещи на сцене, — отмечает народный артист РСФСР и президент Национальной оперной премии «Онегин», Сергей Лейферкус.

Солист Новосибирского театра оперы и балета Гурий Гурьев исполняет арии всего несколько лет. «Онегин» стал для него первой значимой наградой, в этом году его отметили в номинации «Дебют».

«Для меня это значит новый шаг как в карьере, так и в жизни, новый шаг в карьере и самосовершенствовании», — поделился солист Новосибирского театра оперы и балета и лауреат премии Гурий Гурьев.

А вот Аскар Абдразаков на сцене уже 27 лет. За это время удалось добиться многого, но премию «Онегин», он считает одной из почетных. В этом году он лауреат в номинации «Мастер сцены»

«Онегин» это совершенство, то превосходство, тот интеллект музыкального уровня, к которому нужно стремиться и всегда его раскрывать заново. Любая премия значима для каждого вокалиста, музыканта. Вообще, это своего рода признание, признание в стране», — подчеркнул солист Башкирского государственного театра оперы и балета.

Победителем в специальной внеконкурсной номинации «От России — с любовью» в этом году стала звезда мировой оперы — Анжела Георгиу. Лауреатом внеконкурсной номинации «Звезда» объявили российское меццо-сопрано Ольгу Бородину. На торжественной церемонии также выступили всемирно известные исполнители: Сергей Скороходов, Полина Шамаева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина, Светлана Москаленко, Борис Пинхасович, Олеся Петрова и сам председатель жюри — народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус. Уже завтра торжество продолжится. В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности Сергея Лейферкуса.

Напомним, премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Всего за несколько лет событие превратилось в одно из самых статусных в мире российской оперы.