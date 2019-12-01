Поддержка боевиков в Сирии со стороны зарубежных спонсоров мешает зачистке Идлиба от «Ан-Нусры»

Москва, 1 декабря. Сирийская арабская армия при содействии ВКС РФ осуществляет наступление в южной части Идлибской зоны деэскалации и проводит зачистку территории от террористов «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ). По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, террористам оказывается поддержка со стороны некоторых стран, что препятствует зачистке Идлиба от радикальных боевиков.

Сирия проводит локальную операцию и освободила ряд населенных пунктов в Идлибе, в том числе Дахрат аз-Зарзур, Ас-Сир, Умм-аль-Халахил и аль-Мшерфа. Прошлой ночью сирийские военнослужащие отбили у радикалов населенный пункт Иджаз. Как сообщается, террористы понесли ощутимые потери.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров подчеркивает, что Сирийская арабская армия рискует столкнуться с рядом проблем во время зачистки Идлиба от террористов. Как считает Джабаров, от радикальных боевиков можно ожидать чего угодно, вплоть до минирования и химических атак.

«От боевиков можно ожидать чего угодно. Поэтому к таким моментам нужно всегда относиться с осторожностью и быть готовым отразить подобные атаки», — говорит сенатор.

Как продолжает Джабаров, полная зачистка Идлиба от радикалов возможна только при условии, что террористические группировки не начнут получать поддержку от некоторых стран, как это уже не единожды случалась, когда сирийское правительство было близко к ликвидации боевиков, но потом им внезапно открывался коридор и им удавалось бежать.

«Иногда боевиков выбирают только из-за того, что они в оппозиции к президенту САР Башару Асаду. В этом случае просто надо смотреть, чтобы шаг за шагом соблюдались все нормы международного права, чтобы иностранные государства не вмешивались в дела Сирии, а войска, которые там находятся без приглашения законного правительства Дамаска, либо без санкции Совбеза ООН, незамедлительно покинули эту территорию. Тогда мир там будет очень близок», — подчеркивает зампред Комитета СФ по международным делам.

По мнению Джабарова, террористы без поддержки некоторых стран уже давно бы были ликвидированы, и провинция была бы полностью освобождена от радикалов.

«Вопрос с зачисткой Идлиба от террористов был бы давно решен, если бы они не получали поддержку от своих зарубежных спонсоров. Будем надеяться, что рано или поздно это произойдет», — подводит итог Джабаров.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что недавние действия боевиков в Идлибской зоне деэскалации похожи на предсмертную агонию на фоне успешного наступления сирийских вооруженных сил при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации.