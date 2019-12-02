MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть. Корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1.

Ровно неделю назад, 25 ноября, отдел расследований ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами ИГИЛ целого государства – Сирии. Мы получили доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

Однако, это второстепенные находки. Основной целью нашего расследования было не раскрытие связей либерального издания, а поиск доказательств причастности США к созданию и продвижению ИГИЛ в Сирии. И за пять месяцев работы нам удалось собрать множество свидетельств.

Американские друзья ИГИЛ

В первой части нашего расследования мы опубликовали часть из интервью с бывшем ИГИЛовцем, которого мы назвали условным именем Малиф. Тогда он рассказал нам о том, что главным тезисом у его командиров был – «американцы наши союзники». Когда мы впервые встретились с ним в провинции Дейр-эз-Зор, то очень удивились, что Малиф чувствует себя относительно вольготно. Немногим позже он объяснил нам, что также спокойно ощущают себя на подконтрольной курдами и США территории и другие террористы ИГИЛ, ушедшие от преследования сирийской армии и сирийского правосудия.

«Нам так сказали, что курды – это наши братья, которые нас прикрывают защищают нас от кафиров. Американцы – наши союзники, они знают, что мы на верном пути и нам помогают», — объяснил нам позже бывший террорист.

Вот так, совершенно обыденно мы получили первое подтверждение из Сирии, что террористов запрещенного «Исламского государства» покрывает страна, которая постоянно заявляет о борьбе с терроризмом.

Малиф отметил еще немало важных деталей, касающихся общей ситуации в Сирии. Он сообщил, что «Исламское государство» получает от США новейшую технику, а американские инструкторы готовят террористов, в том числе и в способах ведения войны, обращения с современным оружием, вербовки новых террористов и фактически во всем поддерживают ИГ1.

«Все в шоке были… Американцы привезли хорошее оборудование, телефоны какие-то, оружие и учили нас. В оружии я не очень разбираюсь, а вот телефоны какие-то особенные были — я таких не видел ни разу в жизни», — вспоминает Малиф.

Также США учат ИГИЛ вести информационные войны. Несколько лет назад весь мир был свидетелем высокопрофессиональных казней – итогом работы игиловских кураторов. Малиф также рассказал нам о том, что, когда он находился на острове Хувейджа-Гати (Хувейджа-Кати), его полевой командир Абу Хамза приказал одному из связистов «Исламского государства» снять на мобильный телефон ролик о том, что на острове находятся не террористы, а мирные жители, которых якобы бомбит сирийская авиация. Однако человек, который должен был снять видео, стал отказываться, объяснив это тем, что подобный обман противоречит религии.

«Потом про это видео остальной народ начал говорить, что это неправильно по шариату, это не положено. И потом пришел Шарай. Это мулла бригадный. Он пришел и начал об этом рассказывать, что это необходимо, что в Исламе не запрещено обманывать в нужном деле. Про это он рассказал. Абу Хамза сказал, что это видео надо скорее отправить курдам, чтобы они отправили это видео американцам. То есть у них с Америкой связи. У Абу Хамзы тоже неплохие связи были», — поделился «Малиф».

По словам Малифа, у Абу Хамзы были неплохие связи с курдами. У них были даже разработаны кодовые таблицы. Когда отключались мобильные телефоны и другие средства связи, у них были кодовые сигналы. Они обменивались сигналами друг с другом с помощью трассирующих боеприпасов и фонариков. И американцы так аккуратно и общались с ИГ через курдов.

После получения видео американцы должны были наносить удары с БПЛА по позициям сирийской армии в населенном пункте Хатла, чтобы открыть террористам на острове путь для отступления.

Малиф рассказал и о другом факте сотрудничества США с боевиками ИГИЛ.

«Я, когда был в Дженэйне – это с той стороны Евфрата, с левой стороны Евфрата – деревня такая была. Дженэйна называется. Туда приехал грузовик. Мы ночью его выгружали. Там были всякие черные ящики, пакеты – побольше, поменьше. Ну там были всякие виды оружия, и там были магазины, патроны. Там была техника всякая. Потом там было много радиостанций. Кстати, после этого дня, нам на второй день Абу Хамза мне и двум связистам выдал новые рации», — поделился Малиф.

По его словам, сам Абу-Хамза получил «черную снайперскую винтовку», с которой ходил до последнего.

«Абу Хамза так точно не сказал, что это от американцев. Там и так было ясно. Потому что турки нам никак не могли отправить или передать. Там очевидно было, что это от американцев», — объяснил Малиф.

Кроме этого, американцы через полевых командиров предупреждали террористов «Исламского государства», когда и где будут наносить авиаудары. Однако Малиф по стечению обстоятельств все-таки получил ранения от американского беспилотника, после чего попал в госпиталь.

«Не, там госпиталь был хороший, кстати. Хороший огромный госпиталь. Ты спрашивал про американцев. Лично меня лечил врач-француз. Мой лечащий врач был француз. И там некоторые лекарства были сирийские и большинство лекарств было американским. То есть об этом все знали. Это, то есть, никакой не секрет. Хорошие американские лекарства», — отмечает Малиф.

О чем говорит мир

США регулярно поставляли боеприпасы и боевиков. Эти факты неоднократно вскрывались ранее.

Летом 2017 года были вскрыты факты поставок для террористов ИГИЛ оружия американского производства. В ходе столкновений с правительственными войсками САР боевики использовали противотанковые ракетные комплексы TOW-2 производства США, а также орудия ПВО SAMS, которые способны поражать вертолеты и низколетящие самолеты.

Как пояснял тогда начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али, террористам попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США. Большую часть оружия, которое попадало к радикалам в Сирии, закупали американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США.

После того, как сирийская армия при поддержке ВКС РФ приступила к освобождению провинции Дейр-эз-Зор, регулярно появлялись различные факты сотрудничества американцев с террористами. Так, при посредничестве США джихадисты ИГИЛ были вывезены из Ракки, что позволило объявить о «полном освобождении» города после шестимесячной осады. Видео от стрингера, на котором зафиксирован организованный вывод боевиков ИГ из Ракки, было опубликовано ФАН в ноябре 2017 года.

По тому же принципу сдавались боевики ИГИЛ и в городе Маркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор, как сообщала газета «Аль-Акбар». «Исламское государство» без боя покинуло данный населенный пункт, заключив с курдскими боевиками соглашение о беспрепятственном выходе с территории Маркады. Однако, как правило боевики оставались на своих же местах, объявляя о том, что они лояльны курдам.

В ноябре 2017 года стало известно об общем соглашении между боевиками ИГИЛ и курдскими формированиями, подконтрольными США. Согласно тексту договора, ИГ обязывалось прекратить ведение боевых действий против курдских радикалов и американцев. Взамен террористы получали для себя ряд привилегий – они не могли быть переданы «третьей стороне» (то есть армии Сирии или российским военным), получали свободный доступ на территорию, занятую проамериканскими силами, и сохраняли за собой контроль за нефтяными полями Дейр-эз-Зора, а значит денежные потоки.

Одновременно с этим стали поступать сообщения об участии американских военных в вывозе главарей «Исламского государства» с территорий, где продолжались бои с сирийской армией. Данные случаи были зафиксированы в Меядине, в Абу-Кемале, а также в сирийской пустыне. По словам очевидцев, которые приводили крупные ближневосточные СМИ, американские вертолеты транспортировали главарей ИГИЛ из Дейр-эз-Зора в Хасаку.

Сообщения о сотрудничестве ИГИЛ и американцев появлялись и после того, как в декабре 2017 года террористическая группировка потерпела поражение от сирийской армии и ВКС РФ. Одним из наиболее показательных стал случай с «золотом ИГИЛ». В феврале 2019 года боевики передали американцам «золотой запас Халифата» в размере около 40 тонн золота в обмен на эвакуацию из последнего территориального анклава ИГИЛ – города Аль-Багуз. Сразу после того, как американские вертолеты увезли золото, около 100 автомобилей с террористами ИГИЛ и их семьями покинули Аль-Багуз и направились на север, в сторону нефтегазовых месторождений Дейр-эз-Зора. Но как всегда, американцы не гнушаются получать деньги со своих союзников.

О присутствии террористов ИГИЛ в районах, контролируемых американскими силами, также заявлял и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, бывшие игиловцы перебрасывались к погранпереходу Ат-Танф у южной границы САР и населенный пункт Аш-Шаддади в провинции Хасака, где располагаются военные базы Соединенных Штатов, которые фактически стали главным центром сбора ИГИЛ. На этих базах проходило подготовку в общей сложности более тысячи боевиков ИГ, выведенных до этого под прикрытием США из Ракки и с территории восточного берега Евфрата.

Поставки вооружения

Чтобы попытаться найти еще свидетелей, нашим корреспондентам пришлось отправиться в город Скальбия на севере провинции Хама. Именно там с нами согласился встретиться военнослужащий Сирийской Арабской Армии из специального подразделения «Охотники на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад. Он рассказал корреспонденту ФАН о том, что во время сражений было много боевиков с оружием и боеприпасами американского и турецкого производства.

«Даже мой друг взял винтовку на память. Она была турецкого производства. MPT-76. Как трофей. Говорят, что это иракское оружие, но это не правда. Там были не только оружие и боеприпасы. Там были и боевики-иностранцы. Арабы, но не сирийцы. Саудиты, тунисцы, марокканцы, суданцы».

По словам Ахмада на позициях «Исламского государства» видели и американских военнослужащих.

«Я помню, в 2016 году я служил в народном ополчении в городе Камышлы. Мы базировались к югу от города. И напротив нас были позиции ИГИЛ. Груженые американские колонны проезжали в сторону их позиций. Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь. Как я уже сказал: американцы проезжали без проблем в их сторону», — объяснил военный из «Охотников на ИГИЛ».

Наш источник среди сирийских военнослужащих подтвердил заявление Ахмада. Также он отметил, что подобными ситуациями были заполнены почти все разведсводки, которые поступали с территорий приграничных к ИГ.

Инструкторы по М-16

Чтобы поговорить со следующим человеком, нам понадобилось несколько месяцев. Он сам утверждает, что является мирным жителем, которого боевики «Исламского государства» заставили воевать на своей стороне. Проанализировав интервью с ним, мы считаем, что мужчина знает слишком много подробностей для человека, которого заставили воевать.

В настоящее время он живет в провинции Дейр-эз-Зор и не хочет раскрывать своей личности. Для удобства в тексте мы будем называть его Али.

По словам нашего собеседника, в ИГИЛ попадали по-разному. Сам Али незадолго до войны поехал работать в Ракку строителем.

«Работал там, как я уже говорил, строителем. Потом, через некоторое время куда-то исчез мой работодатель. Некоторое время работал грузчиком, но потом меня и еще двоих мужчин забрали в отряд боевиков», — вспоминает Али.

Али, как и Ахмад, подтвердил нам факт поставок иностранного оружия боевикам «Исламского государства». Он вспоминает, что, когда его и еще четверых членов ИГИЛ отправили на гору недалеко от Пальмиры, в ряды террористов начались поставки нового обмундирования, теплых вещей, продуктов, иностранных пайков.

«Нам говорили, что это не арабские, а просто иностранные... американские», — вспоминает собеседник ФАН.

По его словам, боевикам ИГИЛ поставлялось и американское вооружение, с которым учили обращаться иностранные инструкторы.

«Да, было иностранное оружие. М-16... Нас даже обучали им пользоваться», — поделился с нами Али.

Во время записи интервью он выглядит напуганным и боится любого прохожего. Нам несколько раз даже приходилось менять локацию. В итоге остановились на одном из заброшенных домов неподалеку.

После того, как Пальмира была второй раз освобождена от террористов, нашего собеседника перебросили в район Дейр-эз-Зора. Туда также стягивались подкрепления и из других мест.

«Было много бойцов. Из Ракки, из Ирака, из Турции и из лагеря Танака. Также нам сказали, что в этом лагере ребят тренировали иностранные инструкторы», — поделился наш собеседник с корреспондентом.

Сам Али не видел этих лагерей, но говорил с теми, кто проходил в них подготовку.

«Один был снайпером. У него еще была такая большая длинная труба, в которую можно было далеко смотреть ночью. Еще были инструкторы-иностранцы, тренеры и переводчики», — вспоминает наш собеседник.

США спасли ИГИЛ с помощью курдов

Все собеседники наших корреспондентов были твердо уверены – США не просто помогали террористам оружием и инструкторами. Они фактически спасали боевиков в самых безвыходных ситуациях.

«Охотник за ИГ» Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал о событиях конца 2017 года, когда правительственные войска и союзные им формирования в ходе наступления на позиции боевиков ИГИЛ впервые зашли на восточный берег Евфрата. Это произошло в трех километрах севернее города Дейр-эз-Зор в районе поселка Василь аль-Хавидж. По его словам, в этом населенном пункте находились террористы, которые стали оказывать проправительственным силам вооруженное сопротивление.

«Мы тогда провели там много времени. Продвинуться вперед не могли, решили закрепиться в единственном большом здании в деревне. После этого услышали крики: «Муртады (вероотступники), вы умрете!», «Аллаху акбар». Ну, и все в этом роде...», — вспоминает Ахмад.

Ни у кого не было сомнений, что это террористы ИГИЛ, однако через час, когда огонь со стороны боевиков прекратился, к поселку подъехало несколько машин курдских вооруженных формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами Америки.

«Мы начали осторожно выглядывать из окон дома, где была наша позиция. И буквально метрах в ста от нас посреди улицы стоял пикап с флагом этих... Ну, курдских сил, в общем. Желтый такой, со звездой. И рядом с ним несколько таких аккуратных бойцов в чистой форме. Они нас заметили, стали кричать, чтобы мы выходили. Кричали, что нам надо поговорить, что мы здесь незаконно и так далее. Мы долго сидели в доме, тоже им что-то кричали: — Кто вы? Что вы здесь делаете? А они опять повторили: — Вы не имеете права здесь находиться. Вы должны уходить отсюда! Вы стреляли по нашим бойцам! Мы очень удивились. А главное – увидели, что «бойцы» бородатые, с которыми у нас была перестрелка, у них за спинами стоят. Бородатые, один в джалабии (традиционная мусульманская одежда. — Прим. ФАН). Мы спорили, наверное, полчаса, и в итоге решили уйти из той деревни», — рассказал Мухаммад Хусейн Ахмад.

Сириец уверен, что курды, прикрываемые США, спасли террористов.

«Мы буквально через неделю, когда организовали наблюдательный пункт рядом с железной дорогой, постоянно видели боевиков ИГИЛ в составе курдских патрулей. <…> Американцы там тоже начали появляться регулярно. Патрули... Ну колонны, постоянно из трех-четырех машин. <…> Потом, как я уже сказал, выяснилось, что остатки ИГИЛ таким образом свои жизни на нефть поменяли. Просто передали нефтяные поля курдам и американцам. ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось. Сидят там же, где сидели».

Но для чего США так упорно вновь и вновь подкармливают ИГИЛ. Ответ простой – нефть.

Черная кровь Сирии

В ноябре Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование о том, как именно происходит незаконная добыча нефти под эгидой США в Сирии. Более двух тысяч тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками.

Стрингеру ФАН удалось записать разговор с водителем нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой сирийской нефти в Ирак.

— Ты работал на американцев или на ИГИЛ? — Я не знаю. Наш командир с нами не говорил много — Как вам платили? — Через помощника. — Ты ни разу не спрашивал откуда деньги? — Нет, я тебе говорил раньше, мы не знали на кого работаем, просто работали, нам нужны были деньги. Мы работали на больших машинах. — Сколько раз ты ездил? — Два раза каждую неделю.

Сам водитель утверждал, что сам он возил нефть с месторождения аль-Омар, которое располагается на восточном берегу Евфрата. В 2016 году, когда собеседник ФАН начал заниматься незаконным вывозом сирийской нефти в Ирак, нефтегазовые месторождения провинции Дейр-эз-Зор (в том числе и аль-Омар) находились под контролем террористов «Исламского государства».

Водитель не смог сказать точно, на кого он работал, однако кому бы не принадлежала нефть – курдам, ИГ или американцам, он общался с одними и теми же людьми.

По подсчетам ФАН, базирующимся на данных Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики, США добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день (на 1,1 миллиарда долларов в год). Изначально Штаты не участвовали в доходах от нефти. Однако после переговоров с верхушкой SDF США стали получать свой процент от незаконной продажи.

Теперь же Соединенные Штаты забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц, и только около 10 миллионов долларов распределяют между главарями курдских боевиков. На месторождениях появились наемники Blackwaters, курды получили современные технологии для добычи, которую ранее не могли себе позволить, а также приехали инженеры-специалисты, которые помогли нарастить добычу в несколько раз.

Курдские радикальные группировки из состава SDF и лично главарь «Демократических сил» Мазлум Абди стали опорой для криминального бизнеса США. Террорист Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем подрывной деятельности, Мазлум Абди получил множество выгод лично для себя из сотрудничества со Штатами. Как рассказали ФАН источники в курдской диаспоре, главарь SDF теперь имеет большие поместья в Калифорнии и Флориде, полученные от Пентагона в обмен на лояльность Штатам.

В настоящее время незаконный вывоз сирийской нефти с территории оккупированного США восточного берега Евфрата продолжается. И по данным источников ФАН, за это продолжают отвечать те же люди, что и когда восток Сирии находился под контролем «Исламского государства».

В распоряжении Федерального агентства новостей также оказались фотографии, которые показывают место стоянки нефтевозов в районе населенного пункта Телль-Тамр (координаты: 36.595729, 40.108810), расположенного на федеральной трассе М4, которая проходит вдоль сирийско-турецкой границы. Нефтевозы идут – террористы продолжают свою бизнес-деятельность.

Вместо вывода

Все люди, с которыми общались в Сирии, что со стороны законных властей, что со стороны боевиков, говорили нам одно и тоже – американцы в Сирии не побеждают терроризм. Они его там воспитывают. Своими действиями по поддержке ИГИЛ и незаконному вывозу нефти из САР американское правительство пытаются создать на территории Сирии зону нестабильности.

И Соединенные Штаты Америки не пытались вести борьбу с террористами в Сирии. Они передали террористами сирийскую нефть в качестве источника финансирования, а также интегрировали террористов ИГ в состав курдских формирований, чтобы вздохнуть в них новую жизнь.

Мы взяли только первое интервью у людей, которые смогли рассказать о связях США с ИГ, и в дальнейшем будем получать все больше и больше информации.

Биографическая справка на человека под псевдонимом Малиф

Родился в 2001 году в республике Узбекистан. В семье кроме матери и отца было еще две сестры. Первая 1999 года рождения. Вторая 2008. В 2005 году отец Малифа уходит из семьи. В 2013 его мать знакомиться с будущим отчимом Ибрахимом, который увозит их в Казахстан, а потом в столицу Турции Стамбул. Оттуда семья направляется в Каир, где живет почти год. В 2015 году вместе с группой из 8 человек незаконно пересек границу Сирии и оказался на территории ИГИЛ. 4 месяца жил в городе Ракка. Потом был перевезен в Табку. Был направлен в батальон Абудуджана Дагостани. В 2016 году перевезен вместе с другими боевиками в Пальмиру. Там занимался радиоперехватами и передачей данных для кураторов батальона. После освобождения Пальмиры перебрался в Дейр-эз-Зор. Где был брошен своим бригадиром в 2017-ом году. Тогда же попал в плен к бойцам сирийской армии, но быстро сбежал. Теперь живет в провинции Дейр-эз-Зор на территории оккупированной курдскими вооруженными формированиями. Мать и сестры погибли в 2017 году в городе Майядине, в женском доме в ходе атаки беспилотника.

1 Организация запрещена на территории РФ.