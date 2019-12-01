Трехлетний ребенок погиб при обстреле Range Rover в центре Киева

Киев, 1 декабря. Неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover в центре Киева в воскресенье, в результате случившегося погиб ребенок, который был в автомобиле, сообщил «Информатор».

По данным украинской прессы, жертвой обстрела стал трехлетний мальчик, также пострадал водитель иномарки.

В данный момент существуют две версии трагедии, о которых рассказали очевидцы. Одни сообщили, что по внедорожнику открыли огонь из автомобиля, который двигался по встречной полосе, другие — злоумышленник пешком подошел к иномарке и открыл по ней огонь, а затем скрылся с места преступления.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, они уже оцепили место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев. В Киеве объявлен план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором могли скрыться стрелявшие.