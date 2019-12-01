Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Москва, 1 декабря. Приток капитала стал главной причиной укрепления рубля в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Так, например, российская валюта выросла примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11 — к евро.

Набиуллина указала на то, что инвесторы ищут более доходные бумаги и вложения, поэтому был приток капитала в РФ.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — сказала глава Центробанка в интервью «Россия 1».

Она также затронула тему ограничительных мер в отношении РФ. По ее словам, санкции заставляют ЦБ быть более осмотрительным, в частности, регулятор оценивает разные аспекты финансовой стабильности.

Россия уже привыкла жить в условиях санкций и постоянных высказываний о новых пакетах ограничительных мер, в связи с этим ЦБ готовится и просчитывает «рисковые сценарии», добавила Набиуллина.