Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

31
0 Оставить комментарий

Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Москва, 1 декабря. Приток капитала стал главной причиной укрепления рубля в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Так, например, российская валюта выросла примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11 — к евро.  

Набиуллина указала на то, что инвесторы ищут более доходные бумаги и вложения, поэтому был приток капитала в РФ.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — сказала глава Центробанка в интервью «Россия 1».

Она также затронула тему ограничительных мер в отношении РФ. По ее словам, санкции заставляют ЦБ быть более осмотрительным, в частности, регулятор оценивает разные аспекты финансовой стабильности.

Россия уже привыкла жить в условиях санкций и постоянных высказываний о новых пакетах ограничительных мер, в связи с этим ЦБ готовится и просчитывает «рисковые сценарии», добавила Набиуллина.

infox - new
Источник: Россия 1
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров