«Зенит» победил «Спартак» на своем поле в матче чемпионата России по футболу

Санкт-Петербург, 1 декабря. Питерский «Зенит» нанес поражение московскому «Спартаку» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу — 1:0.

Победу команде Семака принес автогол Кутепова. Дзюба выиграл борьбу в воздухе и прицельно пробил по воротам «Спартака». Максименко отразил мяч в падении, но рикошет от Кутепова стал для «красно-белых» роковым.

После перерыва москвичи заметно прибавили в активности. На 48 минуте за удар соперника локтем вторую желтую карточку получил Оздоев. Почти весь второй тайм «Зенит» провел в меньшинстве. Но воспользоваться этим обстоятельством подопечным Тедеску не удалось. Питерцы сохраняли минимальную победу и укрепили свое лидерство в российской Премьер-лиге.

После 18 туров в активе у «Зенита» 42 очка.

Ранее «Зенит» на своем поле победил французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом писала «Газета.ru».