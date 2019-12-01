Аваков нервно отреагировал на предупреждение Володина о развале Украины

Киев, 1 декабря. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал спикера Государственной думы России Вячеслава Володина, который заявил, что национализм и притеснения малых народов может привести к развалу Украины.

Глава МВД Украины назвал высказывание российского политика «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Киевом и Москвой.

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», — перечитывайте Володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — нервно отреагировал украинский министр на своей странице в социальной сети Facebook на слова Володина.

В завершении своего поста он назвал себя «русскоязычным украинским националистом».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинских делегатов на форуме ООН в Женеве, которые сорвали выступление российского депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар. Он предупредил Киев, что ущемление прав нацменьшинств может привести к тому, что ряд регионов Украины выйдут из состава страны.

Отношения между Киевом и Москвой усугубились в 2014 году, напомнил НСН. На Украине произошел государственный переворот, и к власти пришло новое руководство, которое назвало «европейскую интеграцию» приоритетным направлением внешней политики. Кроме того, Киев голословно обвинил Москву во «вмешательстве» в дела страны, Россия все обвинения категорически отрицает.