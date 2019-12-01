Франция призвала США перестать навязывать союзникам по НАТО свое вооружение

Париж, 1 декабря. Вашингтон должен перестать навязывать союзникам по НАТО вооружение американского производства под предлогом атлантической солидарности. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря, глава французского ведомства выступила с призывом к США.

«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне. — Прим. ФАН) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35», — подчеркнула Парли.

Министр заявила о необходимости создания Европой военных инструментов, «соответствующих ее экономической и политической мощи», а также указала на невозможность обеспечения безопасности региона без диалога с Россией.

«Без диалога не будет безопасности», — считает она.

Парли напомнила о словах президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвав его стремлением пробудить членов Альянса к дискуссии.

Напомним, Макрон ранее заявил, что координация внутри Североатлантического альянса утрачена, и это говорит о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

На днях стало известно, что США сократят взносы в НАТО за счет Германии. На сегодняшний день страны — члены Североатлантического альянса выплачивают 2,37 миллиарда евро на оборону. В прошлом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы остальные члены Альянса увеличили свои расходы на содержание НАТО до 2% от ВВП.