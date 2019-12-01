Горбачев призвал Россию и США не допустить разрушения цивилизации

Москва, 1 декабря. Бывший лидер СССР Михаил Горбачев призвал Россию и США не допустить начала новой холодной войны, которая приведет к разрушению всей цивилизации. С таким заявлением политик выступил в интервью CNN.

«Я думаю, этого надо избежать», — сказал Горбачев, отвечая на вопрос о том, вступает ли мир в новую опасную эру многополярного соперничества между государствами.

Новая холодная война, как считает бывший президент Советского Союза, может перейти в «горячую стадию» и привести к «разрушению всей цивилизации нашей». Такого нельзя допустить, подчеркнул советский и российский политик.

По его словам, отказ от контроля за вооружениями станет большой ошибкой, поскольку реальной целью таких действий должен был стать отказ от ядерного оружия. До выполнения этой задачи, как считает Горбачев, очень далеко, так как у Москвы и Вашингтона нет доверия. К слову, экс-глава СССР, характеризуя сегодняшние отношения между Россией и Соединенными Штатами, заявил, что они хуже, чем были за все время после окончания холодной войны.

Ранее Горбачев в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что сейчас нет ностальгии по временам холодной войны. Он подчеркнул, что никому не желает, чтобы времена холодной войны вернулись.

Кроме того, как считает политик, после холодной войны политики не смогли создать эффективную архитектуру безопасности, поэтому в Европе возникли новые разделительные линии.