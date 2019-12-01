Соловьев назвал дискриминацию русского языка в Латвии странной и недальновидной

Москва, 1 декабря. Дискриминация русского языка в Латвии в виде запрета обучения для школьников на русском языке странная и недальновидная, кроме того, она расходится со сложившейся в Европе политикой давать человеку максимальную свободу выбора. Такую позицию выразил российский журналист и ведущий Владимир Соловьев.

По его мнению, такое решение в условиях современного мира, в котором подчеркивается свобода личного выбора, выглядит странным.

Соловьев напомнил о Швейцарии, где на конституционном уровне в качестве государственных закреплены сразу четыре языка, и о Соединенных Штатах, где можно встретить в том числе испанский и русский, и пришел к выводу, что решение латвийского Конституционного суда недальновидно.

«Как люди должны жить в мире, так и мировые и национальные культуры должны находиться в гармонии. Что-то запрещать, мне кажется, в Европе, вежливо говоря, не модно. И те запреты, которые были, они нас невольно отсылают к печальным тоталитарным временам, о которых современная Европа уж точно пытается забыть»,— поделился ведущий.

Он задался вопросом, возможно ли, чтобы аналогичный запрет был введен в Швейцарии или Бельгии.

«Это было бы дикостью, это было бы более чем странно. Тем более — поднимать это на такой высокий уровень законодательства. Это мне кажется, вежливо говоря, лишним»,— заявил Соловьев.

По мнению ведущего, Латвия, решившая пойти на такие меры, показала себя «начисто лишенной всякой прагматичной смекалки», поскольку ограничила своих граждан в возможности впоследствии работать с Россией.

«И вместо того, чтобы использовать все возможности и дать людям право выучить иностранные языки, в первую очередь языки соседей, конституционно это запрещать — это, по крайней мере, глупо», — констатировал он.

Ответной реакцией России Соловьев предполагает активную работу структур, помогающих изучать русский язык, и максимальное расширение квот, в том числе бесплатных, для иностранных студентов, которые хотят приезжать в Россию для получения образования.

14 ноября Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии.

В Латвии закреплен единственный государственный язык — латышский. Русский, являющийся родным для 40% населения, имеет статус иностранного. С 2020 года в государственных билингвальных (латышско-русских) школах преподавание на русском языке будет практически полностью прекращено. Также Сейм поддержал запрет на преподавание на русском языке в частных школах и вузах страны.