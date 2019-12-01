Африка будет способствовать России в сфере реализации национальных проектов

Директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова на пленарном заседании Совета Федерации рассказала в рамках доклада «Время эксперта» о возможных перспективах сотрудничества России и Африки — по мнению эксперта, Россия сможет наладить технологии в транспорте, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях на просторах африканского континента.

«Сегодня Африка — это быстро развивающийся континент и кладезь минеральных ресурсов. Две трети населения материка — люди в возрасте до 30 лет. От того, какие у них устремления и потребности, во многом зависит будущее мировой экономики. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем многие мировые рынки и ресурсы будут переориентированы на Африку», — убеждена директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Эксперт не преминула напомнить, что за последнее десятилетие сотрудничество России и Африки в культурной и экономической сфере сократилось в шесть раз, в то время как другие сильные страны-игроки на политической арене включились в гонку за континент. Ирина Абрамова убеждена, что африканские страны — весьма перспективные партнеры для России. Согласно поручениям президента, объём несырьевого экспорта должен составить 250 млрд рублей. Директор Института Африки Российской академии наук считает, что без экспорта несырьевых товаров в страны Африки достигнуть установленной планки не представляется возможным. Тем не менее, африканские страны могут предоставить России доступ к так необходимым минеральным ресурсам — алюминию, урану и другим.

«В РАН считают, что страны Африки могут поделиться своим опытом в противодействии попыткам дестабилизации политической ситуации. Почти все применяемые сейчас западными политтехнологами методики, — «разделяй и властвуй», подкуп элит, использование молодёжи и детей, — сначала были отработаны в ходе подготовки «цветных революций» на континенте. Наконец, лидеры африканских государств не забыли, что СССР помогал им бороться за независимость и создавал основу национальных экономик. На территории континента около миллиона специалистов, получивших образование в советских вузах», — поясняет Абрамова.

Подытоживая все вышесказанное, Директор Института Африки РАН утверждает, что все эти аргументы дают основания России расценивать африканский континент как стратегического партнера в разных сферах — взаимную заинтересованность продемонстрировали делегаты африканских стран в рамках саммита «Россия — Африка» в Сочи.

Ирина Абрамова инициировала создание законодательной базы в целях продвижения интересов российской державы на просторах африканского континента.

Напомним, на саммите «Россия — Африка», который прошел 23-24 октября в курортной столице России, присутствовали делегации из всех 54 стран континента, 45 государств представляли первые лица. В ходе саммита были заключены соглашения на сумму более триллиона рублей.