Сирия, 2 декабря. Курдские боевики были атакованы предположительно местными арабскими ополченцами в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. САА отразила попытку прорыва «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-востоке Идлиба. Ребенок подорвался на бомбе террористов в провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку прорыва «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные бандформирования: могли лишиться одного из своих радикалов, подвергшегося атаке предположительно местных арабских ополченцев в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): виновна в смерти ребенка в провинции Даръа, погибшего при взрыве оставленной исламистами бомбы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое неизвестных вооруженных лиц, двигавшихся на мотоцикле, открыли стрельбу по военному транспортному средству Сирийских демократических сил (SDF)**** в городе Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает портал SOHR. Сведения о возможном уроне, причиненном курдским радикалам, в настоящий момент уточняются. Предполагается, что атака велась бойцами местного арабского ополчения, которое борется с произволом террористов SDF и их незаконной оккупацией за Евфратом. За день до этого неизвестные совершили нападение на боевика «Демократических сил», ранее состоявшего в рядах «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), в городе Аль-Бусейра.

Десятки беженцев, проживавших в лагере «Аль-Хол» в провинции Хасака, вернулись в город Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр-эз-Зора, передает местный новостной канал в Twitter DierEzzor24. Данный пункт временного размещение находится под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и условия проживания там из-за их попустительства почти достигли уровня гуманитарной катастрофы.

Провинция Даръа

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Даръа в результате детонации бомбы, оставленной боевиками, погиб ребенок. Ранее большую часть региона занимали террористы «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с ней группировок. Летом прошлого года в ходе совместной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ вся Даръа была зачищена от радикалов-исламистов. Сейчас инженерные подразделения войск САР продолжают ликвидацию мин, СВУ и других следов присутствия джихадистов, заложенных ими перед сдачей районов.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям SANA, правительственные силы снова столкнулись с террористическими бандформированиями, большей частью из состава «Хайят Тахрир аш-Шам», которые пытались проникнуть в поселок Аджаз на юго-востоке Идлиба. Военнослужащие САА нанесли исламистам тяжелые потери в живой силе и вооружении, отбросив их вглубь террористического анклава. Кроме того, сирийские войска предотвратили нападение джихадистов на деревню Кафрайя и ликвидировали взрывные устройства, заложенные ими в двух автомобилях. Параллельно ожесточенные столкновения с боевиками разворачивались вблизи населенных пунктов Истаблат и Расм Аль-Вард, где бандгруппам тоже был нанесен серьезный урон.

Ирак

Племена Наджафа взялись за оружие и в настоящее время направляются к шиитской святыне Аль-Хаким, которая ранее подверглась нападению протестующих, сообщает местный информационный Twitter-ресурс (@IRaqiRev). На этой неделе атаке демонстрантов подверглось также иранское генконсульство в этом же городе на юге Ирака. В частности, митингующие подожгли здание. Сейчас на территории всей одноименной провинции Наджаф действует комендантский час. Иракский министр иностранных дел Мухаммед Аль-Хаким принес Тегерану извинения за случившееся.

1 Организация запрещена на территории РФ.