Политолог объяснил, кто лишил Украину последнего шанса на преодоление кризиса

Киев, 1 декабря. Правящая элита, принимающая неадекватные решения и, по сути, грабящая Украину, лишила страну последнего шанса на преодоление кризиса. Об этом заявил украинский политолог и публицист Ростислав Ищенко.

«У современной Украины шансов нет», — считает эксперт.

Он объяснил, что государство не способно существовать в «безвоздушном пространстве», ему нужна опора, ресурсы — финансовый, человеческий, экономический и другие.

«Этого уже, по сути дела, нет», – отметил политолог.

Эксперт уверен, что Украину, окончательно погрязшую в кризисе, не станут спасать ни западные союзники, ни даже Россия. Ищенко обратил внимание, что, какие бы отношения Киев не построил с партнерами, они не будут содержать целую страну.

Политолог считает, что Украина уже прошла большую часть пути к тому моменту, когда она не сможет сама себя стабилизировать и кормить.

«Какие отношения могут быть между обедающим и обедом? Могут быть плохие, хорошие, но обед – это все равно обед. От судьбы не уйдешь», – констатировал Ищенко.

Ранее бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила, что нынешнее бедственное положение Украины напрямую проистекает из событий Майдана 2014 года. Она назвала страну «самой нищей, вымирающей и несчастной».

По данным Всемирного банка, на Украине зафиксирован слишком низкий экономический рост для того, чтобы хотя бы сравняться по уровню доходов с соседними европейскими странами. На сайте государственной службы статистики страны представлены удручающие цифры: общая задолженность по выплате заработных плат на 1 ноября 2019 года составила 3,438 миллиарда гривен.

Страна уже оказалась на пороге массового закрытия тюрем из-за недостатка средств в бюджете на улучшение условий содержания заключенных. При этом правозащитники регулярно обращают внимание на произвол украинской пенитенциарной системы.