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Skoda анонсировала выход сразу трех новинок в 2020 году в России

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Skoda анонсировала выход сразу трех новинок в 2020 году в России

Москва, 1 декабря. Чешская автомобилестроительная компания Skoda в 2020 году представит на российском рынке сразу три новинки. Об этом рассказали в ее пресс-службе.

Так, уже в первом квартале у дилеров появится кроссовер Skoda Karoq, в первом полугодии выйдет новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia, анонсировали в компании.

В пресс-службе уточнили, что технические характеристики и комплектации Karoq и Rapid для рынка России раскроют в середине декабря этого года, тогда как по Octavia более подробная информация появится позднее.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в начале следующего года начнется серийное производство первого отечественного электромобиля Zetta. По его словам, сертификация машины находится на финальном этапе.

Тем временем пикап Tesla Cybertruck, движущийся по дорогам США, впервые попал на видео. Скорость автомобиля настолько высока, что он словно «пролетал» мимо других машин. Презентация электрокара состоялась 22 ноября.

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Источник: Автостат
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