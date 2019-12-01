Список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. ФАН-ТВ

Стали известны имена жертв ДТП с автобусом, который сорвался с моста в реку в Забайкалье:
Лыков Иван Викторович, 1986 года рождения
Коновалов Кирилл Александрович, 2001 года рождения
Шайдурова Татьяна Кирилловна, 1978 года рождения
Горковенко Екатерина Ивановна, 1994 года рождения
Тонких Евгения Евгеньевна, 1995 года рождения
Баранов Юрий Борисович, 1971 года рождения
Пестерева Жанна Михайловна, 1994 года рождения
Хлызов Владимир Григорьевич, 1956 года рождения
Гафурова Любовь Васильевна, 1960 года рождения
Воробьева Виктория Владимировна, 2016 года рождения
Воробьев Олег Владимирович, 2018 года рождения
Астафьев Владимир Михайлович, 1975 года рождения
Бобров Вадим Анатольевич, 1977 года рождения
Джаралгапов Ербол Аскатович, 1988 года рождения
Мосиченко Дмитрий Владимирович, 2005 года рождения
Шадрина Людмила Александровна, 1962 года рождения
Также среди погибших числится водитель автобуса Сергей Рубасов. Личности еще двоих погибших не установлены.