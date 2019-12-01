Список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. ФАН-ТВ

Стали известны имена жертв ДТП с автобусом, который сорвался с моста в реку в Забайкалье:

Лыков Иван Викторович, 1986 года рождения

Коновалов Кирилл Александрович, 2001 года рождения

Шайдурова Татьяна Кирилловна, 1978 года рождения

Горковенко Екатерина Ивановна, 1994 года рождения

Тонких Евгения Евгеньевна, 1995 года рождения

Баранов Юрий Борисович, 1971 года рождения

Пестерева Жанна Михайловна, 1994 года рождения

Хлызов Владимир Григорьевич, 1956 года рождения

Гафурова Любовь Васильевна, 1960 года рождения

Воробьева Виктория Владимировна, 2016 года рождения

Воробьев Олег Владимирович, 2018 года рождения

Астафьев Владимир Михайлович, 1975 года рождения

Бобров Вадим Анатольевич, 1977 года рождения

Джаралгапов Ербол Аскатович, 1988 года рождения

Мосиченко Дмитрий Владимирович, 2005 года рождения

Шадрина Людмила Александровна, 1962 года рождения

Также среди погибших числится водитель автобуса Сергей Рубасов. Личности еще двоих погибших не установлены.