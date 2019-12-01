Клинцевич заявил, что только Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии

Москва, 1 декабря. Россия — единственная страна, которая желает мира Сирии, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, курдские террористы являются инструментом Соединенных Штатов. Единственная страна, которая хочет мира в Сирии, является Россия, констатировал Клинцевич. По его словам, США, которые финансируют курдских боевиков, постоянно мешают стабилизировать ситуацию в республике. Член комитета СФ по обороне и безопасности отметил, что события и интересы в Сирии настолько перемешаны, что добиться абсолютной стабильности тяжело.

«Все должны понять простую истину — мира и спокойствия в Сирии хочет только Россия. Все остальные отстаивают свои интересы и отыгрывают свою роль. Здесь очень важна позиция Сирии и России. Избежать подобных вещей тяжело. Постепенно, последовательно мы придем к этой стабильности и миру, — подчеркнул Клинцевич в беседе с iReactor. — К сожалению, есть на этом поле один игрок, который не хочет стабильности. Это США. Сегодня невозможно сказать, кто простимулировал этот заказ, но, тем не менее, к сожалению, подобные вещи не способствуют договоренности в регионе».

По мнению Клинцевича, своими атаками курдские радикалы пытаются спровоцировать Турцию. При этом очень важно, подчеркнул парламентарий, чтобы Москва и Анкара продолжили совместное патрулирование зоны безопасности, поскольку это помогает в разрешении конфликта.

В начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии, направленной против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Одной из главных задач Турции было создание тридцатикилометровой буферной зоны на турецко-сирийской границе.

В конце октября РФ и Турция подписали меморандум по Сирии. Согласно документу, в Сирию были направлены отряды военной полиции России и сирийские пограничники для вывода курдских боевиков из зоны безопасности. Позже военнослужащие Турции, России и Сирии начали проводить совместное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.