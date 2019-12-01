Зеленский поздравил Украину с годовщиной референдума о независимости

Киев, 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.

Глава государства напомнил соотечественникам, что 28 лет назад прошел Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

«В тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал он в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой стране.

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года, через семь месяцев после Всесоюзного референдума. На голосование было вынесено подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, который поддержали 90,32% избирателей. Прямой вопрос о выходе Украины из СССР на референдуме не задавался.

При этом на Всесоюзном референдуме, который прошел 17 марта 1991 года, более 80% граждан поддержали сохранение СССР.

В апреле 2015 года Верховная рада приняла пакет законопроектов, которые получили собирательное название «Закон о декоммунизации». На Украине, согласно документам, запрещается публичная демонстрация советской символики (приравнивается к нацистской) и принимаются меры по переименованию городов и улиц, сохранивших советские названия.

По оценкам экспертов, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.