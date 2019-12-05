В Псковской области «яблочница» готова оставить район без тепла и дорог ради зарплаты

Новоржевский район Псковской области в панике от «достижений» новой главы администрации. В сентябре 2019 года с отрывом в 32 голоса на выборах победила председатель местного Юго-Восточного отделения партии «Яблоко» Софья Пугачева. Экс-депутат сельского поселения Вехнянская волость решила навести порядок в структуре администрации.

«Я разработала вместе со своим заместителем новую структуру, потому что действующая нас не очень устраивает… Отдел по культуре, спорту и молодежной политике ― мы предлагаем забрать эти полномочия из районного культурно-спортивного комплекса и передать, как положено по 131 федеральному закону, обратно в районную администрацию», ― сообщила Софья Пугачева во время выступления на сессии Собрания депутатов Новоржевского района.

В своей предвыборной кампании Пугачева обещала «увеличить финансирование массового и детского спорта, физической культуры», а на деле постановила сократить в районном культурно-спортивном комплексе восемь из шестнадцати рабочих мест. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали депутаты и жители района.

«Я устроилась в дом культуры, и тут с переменой власти опять начались волнения, ― жалуется корреспонденту ФАН организатор экскурсий Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Надежда Шутова. ― Мы же находимся на местном бюджете. Нам сказали, что нас содержать сложно».

В доме культуры Надежда Шутова четыре года занимается экскурсиями. На заплату в 7,5 тысяч рублей прожить трудно, поэтому женщина подрабатывает актрисой народного театра и уборщицей. По ее словам, из-за сокращений учреждение может лишиться нескольких кружков и секций, а также двух автобусов. На них местные школьники знакомятся с историей края, а спортсмены ездят на соревнования.

«Придется уезжать из города, потому что работы здесь… Ни заводов... Ни фабрик, ничего такого нет!» ― переживает женщина.

По словам районного депутата Елены Трошец, после сокращения штата многие культурно-спортивные мероприятия проводить будет некому.

«Если изымут отдел молодежи, у нас уйдет минимум 80 мероприятий в год, ― говорит она. ― Реорганизация, которая была проведена у нас в 2015 году, показала эффективность наших объединений, мы работали на результат. На следующий год мы могли бы уже выйти на нацпроект по своим показателям. Что будет дальше, я не могу сказать. Неправильно рушить то, что уже сработало!»

Районный депутат Татьяна Николаева раскритиковала такой подход администрации.

«Предыдущие главы не начинали работу с принятия новой структуры. Они сначала изучали, а потом меняли, хотя люди были местные. А Софья Олеговна вообще не очень знает эту работу, и делает это по совету других. Хотелось бы, чтобы она делала это позже, поработав и узнав работу администрации», ― поделилась она с корреспондентом ФАН.

Депутат Николай Соколов отметил, что новой главе не хватает опыта.

«Софья Олеговна не занимала никакой должности, не руководила никаким коллективом. Опыта нет, а амбиций много. Первое, что она сделала, придя к власти, это сняла портрет Владимира Путина у себя в кабинете и не повесила никакой другой. Не знаю, может быть, что-то задумывается в партии «Яблоко». Может быть, мы скоро в Евросоюз вступим?» ― недоумевает чиновник.

Разочарованием обернулись для местных жителей обещания Софьи Пугачевой сократить расходы на содержание администрации и улучшить качество муниципальных дорог. Так, в районе деревни Староселье вся проезжая часть изрыта ямами. Причина проста: глава района запретила грейдирование дорог.

«Гнать, наверное, надо ее оттуда метелкой, или что-то выяснять, чтобы дороги были. Это вообще невыносимо! ― заявил корреспонденту ФАН житель Новоржева Валерий Иванов. ― Голова отваливается и колеса! Сменили власть, называется. Добра желали, а, оказывается, вот она какая, власть!»

Вместо грейдирования глава района предложила депутатам засыпать ямы.

«Не дождливая осень, я в этом году запретила грейдирование. Сделать подсыпку, ямочный ремонт… Техническое задание на эти работы составлено, уже с выравнивающим слоем. Просто в этом году мы не успеваем выйти на тендеры и освоить эти деньги», ― сказала она.

В таком состоянии находится 80% муниципальных дорог, говорит депутат Соколов. Еще пара месяцев без обслуживания ― и восстановить их будет практически невозможно.

«Выставляется тендер на грейдирование дорог. Начальная стоимость была 2,8 млн, но администрация района посчитала, что это очень много, и сократила до 1,8 млн. На эти деньги нужно обслуживать дороги. Остальные деньги, очевидно, пойдут на зарплаты аппарата», ― пояснил он.

На вопрос корреспондента ФАН, чем обусловлено такое решение, депутат ответил, что «это бездумное, неквалифицированное распоряжение главы района, которая не имеет никакого отношения ни к дорожным службам, ни к содержанию дорог».

Освободившаяся сумма, по словам начальника финансового управления администрации Веры Гусаровой, может «пойти на зарплату бюджетникам».

В Новоржевском районе живет без малого восемь тысяч человек. Около половины ― обитают в многоквартирных домах. Очевидно, под Новый год их ожидает неприятный сюрприз: администрация района до сих пор не выставила тендер на поставку топлива в новом отопительном сезоне.

На дворе декабрь, а во всех десяти котельных Новоржевского района Псковской области жгут последние запасы дров и угля. Из-за того, что районные власти вовремя не заключили новый договор на поставку топлива, Новоржевская районная больница, а вместе с ней и весь район в целом, могут остаться без тепла.

«Недели на две точно хватит», ― сказал корреспонденту ФАН оператор котельной Валерий Трубкин. «А дальше?» ― спрашивает журналист. «Не знаю, ― отвечает мужчина.

Законного основания на поставку топлива в котельные нет. Глава района уверяет, что все в порядке.

«Запас дров есть на разных котельных до 30 дней. Не переживайте, не замерзнем», ― заявила Софья Пугачева.

Николай Соколов утверждает: обычно районные власти заготавливали впрок две-три тысячи кубов древесины.

«Риск есть, что люди останутся без тепла, потому что заготовку дров еще и природные условия затрудняют», ― сказал депутат.

Муниципальное предприятие «Энергоресурс», которое обеспечивает в районе водоснабжение, отопление и сбор мусора, задолжало предпринимателям и частным лицам порядка 40 млн рублей, сообщают в администрации. Счета организации арестованы, а власти не могут найти общий язык с поставщиками топлива.

По словам Татьяны Николаевой, мало того, что заготовители древесины не могут дождаться проведения тендера, так администрация района потребовала «30% дров с гектара в котельные района бесплатно».

«Заготовитель считает, что это кабальные условия», ― объяснила она.

Николай Соколов рассказал, что действия главы района привели к кризису в отношениях депутатов местного отделения «Яблока» и их ситуационных союзников.

«Сейчас уже слышны высказывания и коммунистов, и ЛДПР, и простых людей, которые голосовали за Софью Олеговну. Они в ужасе, что натворили. Но пока обратной дороги нет. Что выбрали, то и имеем», ― заявил депутат.

В последнее время либеральная оппозиция в Псковской области проявляет особую активность. Так, лидер регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг заявил о своем желании возглавить партию на федеральном уровне.

«Я готов сделать нашу партию командой граждан, способной побеждать, ― сказал член политкомитета партии «Яблоко» в своем видеообращении в Интернете. ― Успех ― это то, что ждут от нас миллионы людей, которые разочаровались в политике, разочаровались в партиях, разочаровались в выборах. Но у каждого из этих людей есть надежда, что в нашей стране будет нормальная человеческая жизнь. Мы ― партия этой надежды».

В такую «надежду» в Новоржевском районе верят с трудом. Депутаты и жители полагают, что решения Софьи Пугачевой и дальше будут усугублять ситуацию.

«Как Софьей Олеговной, так и Шлосбергом руководят другие люди, которые хотят разлада в РФ и деньги в большинстве случаев используются не российские», ― считает Николай Соколов.

Депутаты призывают руководство района решать проблемы, а не создавать их. В противном случае они намерены объявить новоиспеченной главе района бойкот.