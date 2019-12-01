Донбасс, 1 декабря. Украинские снайперы убили двух бойцов ДНР. Радикалы продолжают вести огонь и по ВСУ, и по защитникам республик. Штаб ООС врет о потерях армии Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские подразделения семь раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики в минувшие сутки. Все обстрелы велись из стрелкового оружия, под Горловкой зафиксировано применение снайперского оружия. Результатом агрессии украинских формирований стала гибель двух защитников ДНР.

Бой между радикалами и ВСУ

Вооруженные подразделения националистов, находящихся в зоне силовой операции, продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе, информируют в луганском управлении Народной милиции. Защитниками ЛНР часто фиксируют провокационные обстрелы радикалами территории республики. Кроме того, провокаторы ведут огонь и по местам дислокации украинских армейских подразделений.

В пятницу вечером военные республики наблюдали боестолкновение между националистами и военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе участка разведения сил и средств «Золотое». О потерях сторон конфликта не сообщается.

Десантники устроили поножовщину

Два украинских десантника из 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили поножовщину, после чего оба с ранениями и травмами были доставлены в больницу, сообщает спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Случай, прямо скажем, абсолютно рядовой для «сильнейшей армии континента». Но в этом инциденте показательно то, что конфликт произошел прямо на боевом посту после употребления спиртных напитков. А это, в свою очередь, свидетельствует о полном разложении в украинской армии.

Небоевые потери ВСУ

Многочисленные факты небоевых потерь продолжают скрываться украинским командованием силовой операции в Донбассе, чтобы не дестабилизировать социальную ситуацию внутри страны. Донецкой разведке стали известны «шокирующие данные» по потерям передовых подразделений ВСУ в период с 1-го по 25 ноября. За этот период при обстоятельствах, не связанных с выполнением боевых задач, погибли 22 военнослужащих ВСУ, 13 из них — в 92-й отдельной механизированной бригаде.

Основными причинами гибели украинских бойцов являются неосторожное обращение с оружием, самоубийства и даже смерти от запущенных форм опасных инфекционных заболеваний. Лидером же по санитарным потерям стала 128-я горно-штурмовая бригада. В этом соединении количество бойцов, находящихся на больничных койках по причинам от самострелов до передозировки наркотиками и психических расстройств, составило четыре десятка.

В то же время за указанный период, по официальным данным украинского пресс-центра Операции объединенных сил, потери личного состава всех подразделений ВСУ в Донбассе составили четыре погибших и до 30 человек раненных.