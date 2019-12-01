Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинцы высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем

44
0 Оставить комментарий

Украинцы высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем

Киев, 1 декабря. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко рассмешил своих подписчиков, сравнив себя с британским политиком, бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Украинский политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в годовщину дня рождения Черчилля пост, просвещенный британскому премьеру. Он сопроводил публикацию несколькими цитатами Черчилля и фотографией. Ляшко снимком намекнул, что молодой Черчилль похож на него.

«На фото 32-летний Черчилль во время избирательной кампании в Манчестере в 1907 году. На кого он вам похож?» — спросил подписчиков Ляшко.

Пользователи украинского сегмента Интернета подтвердили визуальное сходство Ляшко и молодого Черчилля. При этом большинство юзеров высмеяли бывшего депутата украинской Рады.

«Грешным делом можно подумать, что Олег Ляшко — реинкарнация Черчилля. Черчилль, правда, не был леворадикальным популистом, зато был способен системно мыслить. В этом принципиальное отличие, которого автор записи не осознает, и поэтому даже эпигоном выдающегося британского деятеля быть не может», — написал Владимир Иваненко.

«Эти две личности сравнивать? С ума сошли!», — возмутился Сергей Столетний.

«Из Ляшко такой Черчилль, как из раздевания у врача стриптиз», — прокомментировал пост Николай Федорий.

«Тебе к этой исторической фигуре, как человечеству до Марса», — высмеял Ляшко К. Остенбакен.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров