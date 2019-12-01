Украинцы высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем

Киев, 1 декабря. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко рассмешил своих подписчиков, сравнив себя с британским политиком, бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Украинский политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в годовщину дня рождения Черчилля пост, просвещенный британскому премьеру. Он сопроводил публикацию несколькими цитатами Черчилля и фотографией. Ляшко снимком намекнул, что молодой Черчилль похож на него.

«На фото 32-летний Черчилль во время избирательной кампании в Манчестере в 1907 году. На кого он вам похож?» — спросил подписчиков Ляшко.

Пользователи украинского сегмента Интернета подтвердили визуальное сходство Ляшко и молодого Черчилля. При этом большинство юзеров высмеяли бывшего депутата украинской Рады.