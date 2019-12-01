Украинцев разозлило фото влюбленных с российским флагом на концерте в Варшаве

Варшава, 1 декабря. В Сети появилось фото влюбленной пары с концерта белорусского исполнителя Макса Коржа: на нем девушка с российским триколором на плечах держит за руки парня с украинским флагом. Снимок молодых людей, который, по сути, символизирует мир между Россией и Украиной, вызвал волну возмущений.

Фотография была сделана в концертном зале Arena Torwar в Варшаве уже после концерта. Это можно понять по разбросанным по танцполу бутылкам, заколкам для волос и небольшому скоплению людей.

Случайно сделала пара такое фото или намеренно — неизвестно, но на концертах Коржа подобный «примирительный» жест наблюдается уже не в первые. Ранее во время шоу исполнителя в Москве фанаты подняли рядом три флага: украинский, российский и белорусский.

В последнем концертном снимке многие пользователи нашли очевидную провокацию, некоторых фото разозлило. Один мужчина заявил, что для представителя Украины сфотографироваться с российским флагом — все равно, что запечатлеться с фашистским. Его поддержала молодая девушка, написавшая, что с ним «полностью согласна».

В ответ к ним обратился третий комментатор, который решил поинтересоваться, чем рядовая молодая пара вызвала такой гнев.

«Вот и дураки. Обычные люди, что сделали лично вам?» — спросил chernyshov9061 в Instagram.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» у себя в Facebook задался уже другим вопросом.

«Мизамировци» продолжают забрасывать месседжи во все социальные сети. Интересно, кто-то рассказывал этому юноше, сколько украинских детей остались сиротами из-за триколора, который висит на плечах этой девушки?» — написал защитник территориальной целостности Украины.

Некоторые пользователи выразили сомнение в том, что парень с девушкой на самом деле пара и влюблены. По их мнению, фото могло быть «новой уловкой» российских любителей «подводить под одну гребенку» все страны и народы бывшего СССР.

В начале октября конфликт в Варшаве спровоцировал флаг ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия — запрещена в РФ). Жители Польши увидели в одном из припаркованных автомобилей черно-красный флажок, придя в ярость, они проткнули автомобилю колеса, а когда к машине вернулся хозяин, заставили его сесть символ и извиниться.

Украина активно выступает против всего, что связано с Россией. Это подтверждается в частности масштабной «декоммунизацией», начавшейся в стране в 2015 году. За пять лет в государстве были изменены названия нескольких тысяч городов и улиц и снесены тысячи памятников, напоминающих о связанном прошлом. В современной Украине декоммунизировали даже хлеб.

1 Организация запрещена на территории РФ.