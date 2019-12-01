Турции грозят санкции внутри НАТО за договоры с террористами ПНС Ливии

На грядущем саммите НАТО в столице Великобритании премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал потребовать от стран-членов Североатлантического альянса осуждения Турции за ее «провокационное поведение».

«Альянс не может быть равнодушным, когда один член открыто нарушает международное право и открыто выступает против другого члена. Тактика равного удаления является несправедливой для нашей страны. Греция никогда не стремилась к напряженности в регионе, но она знает, как защищать свои права», — заявил Кириакос Мицотакис на съезде партии «Новая демократия».

Премьер-министр Греции добавил, что действия Турции осудило и руководство Европейской народной партии.

«Как мы отвернулись после провокационных заявлений на вчерашней церемонии открытия трубопровода TANAP, так и Европа выступает против нарушения международных правил», — резюмировал он.

По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, чтобы оценить реакцию Греции нужно в первую очередь понимать структуру вашингтонского договора, согласно которому сосуществуют вместе страны-члены НАТО.

«Греция не может призвать других членов НАТО, чтобы они, например, руководствуясь пятым параграфом этого договора оказали силовое воздействие на Турцию по тем или иным вопросам. Но есть статья четыре, согласно которой страны НАТО могут воздействовать на Турцию путем различных санкций, осуждения, воздействий в сфере экономики или каким-то другим образом. Греция рассчитывает именно на это, потому что Турция своим пересмотром и закреплением морских границ претендует на нефтеносный район, который расположен как раз на севере от Кипра. И вокруг как раз этих нефтеносных районов и идут вот эти перепалки, потому что, в принципе, Турции нужен собственный источник углеводородов. На этот же источник претендует и Кипр. Но дело в том, что вот это первенство в одно время перехватила Турция, когда север Кипра был фактически аннексирован или поддерживался Турцией, и он является анклавом, который сейчас с турецким населением поддерживает Турцию. Но она (Турция — Прим. ФАН) не предпринимала каких-то шагов в сторону окончательного разрешения проблемы в свою пользу», — считает военный эксперт.

Он напомнил, что, во-первых, ограничения складывались из-за членства Турции в НАТО; а во-вторых — официальная Анкара всегда согласовывала свои действия с главным участником этого блока вопросов, то есть, с США. По мнению Алексея Леонкова, Соединенные Штаты не позволяли Турции получить собственный источник (нефти — Прим. ФАН), чтобы государство было успешным в экономической сфере в нефтяной отрасли.

Эксперт акцентирует внимание на том, что все изменилось после трений между Турцией и США — страны Европы заняли выжидательную позицию.

«Например, страны Европы были связаны с Турцией соглашениями по поводу беженцев. Ситуация в корне изменилась после закупки Турцией комплексов С-300 — так у страны появилась возможность закрыть воздушное пространство над спорными территориями, над нефтеносным районом, который есть на севере Кипра и над территорией, где существует основная угроза для Турции – это курды. Понятное дело, что курдские сепаратисты получают снабжение не только по земле, но и по воздуху. Но если устроить блокировку по воздуху, то, например, Турция может выполнять те или иные задачи по локализации существующей угрозы», — поясняет Алексей Леонков.

Несмотря на то, что вопрос конфликта стран разросся до мирового масштаба, несмотря на встречу президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом Турция не изменила своего курса и идет к намеченной цели – собственному суверенитету, на который не смогут повлиять извне.

«Официальная Анкара играет сразу на несколько фронтов в данный момент. С одной стороны, она обеспечивает собственную экономическую суверенную безопасность, с другой — пытается выступать в качестве миротворца между противоборствующими сторонами в Ливии, потому что Ливия — это страна, которая также раньше являлась поставщиком нефти, в Турцию в том числе. После операции, проведенной странами НАТО, стала поставлять только одной стране – США», — заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. В тот день участники встречи подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

На этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис беседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном о «провокационных действиях Турции в восточном средиземноморье после подписания соглашений с Ливией». В пресс-службе премьер-министра Греции сообщали, что дипломат попросил у Франции и Евросоюза поддержки.