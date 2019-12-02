Сирия итоги за сутки на 2 декабря 06.00: Турция ждет новых атак курдских террористов, САА отбросила боевиков в Идлибе

Сирия, 2 декабря. Турция создает систему безопасности на севере Сирии, САА отбросила террористов в Идлибе, военная полиция РФ разместит наблюдательные пункты в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ожесточенные бои с террористами на юге Идлиба и в Латакии, противостояли боевикам в Алеппо, выбили террористов из населенного пункта Иджаз и других деревень, захваченных накануне, расширяют свое присутствие на северо-востоке Сирии.

ВКС РФ: поддерживали действия САА на юге Идлиба.

Военная полиция РФ: разместила штаб патрулирования в городе Амуда в Хасаке, создают опорные пункты на севере Хасаки.

Армия Турции и союзные силы: понесли потери в результате теракта в городе Телль-Халаф, принимали меры против новых курдских терактов на севере Сирии, создавая систему контрольно-пропускных пунктов в зоне безопасности.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): предположительно атаковало проиранское ополчение в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Идлибе и Латакии, обстреляли Алеппо, убили мирных жителей на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: попали под обстрел в Аль-Бусейре.

Международная коалиция: направила подкрепления оккупационным войскам в Заевфратье.

Израиль: готовился к широкомасштабному нападению на Сирию.

Провинция Дамаск

Мощный взрыв прогремел на территории провинции Дамаск. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), целью взрыва была «одна из наиболее важных лабораторий» в Сирии, расположенная в городе Закия. Предположительно, произошел теракт, однако подробностей о взрыве на данный момент нет, как и сведений о пострадавших.

Провинция Латакия

Правительственные силы возобновили удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) на севере Латакии. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), ожесточенные бои вновь идут на окраинах населенного пункта Кабана.

Провинция Алеппо

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли жилые районы на территории города Алеппо. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в ходе вооруженных столкновений, вспыхнувших на окраинах Алеппо, под обстрелом боевиков оказались районы Аль-Хамдания и Аль-Джадида. При этом основные бои шли в районах Дахият аль-Асад и Аль-Рашидин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое неизвестных бойцов открыли огонь по курдскому боевику в городе Аль-Бусейра. Напомним, часть Аль-Бусейры ранее была захвачена неизвестными вооруженными людьми, которые вытеснили оттуда проамериканских курдских боевиков. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), серьезные ранения получил бывший член группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который перешел в проамериканские отряды SDF.

Тем временем очередной конвой США пересек границу Сирии в воскресенье и направился на подмогу оккупационным силам в Заевфратье, где американские войска захватили под своей контроль нефтегазовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают источники агентства Baladi News, конвой из 20 грузовиков прибыл с территории Ирака и проследовал через город Хасака. В составе колонны — военная техника, вездеходный транспорт и нефтевозы. Американский конвой беспрепятственно направился на юг, к Аш-Шаддади, где находится американская база.

Неизвестные боевики, предположительно террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», совершили внезапный налет на позиции проиранского афганского ополчения «Лива Фатимийюн» на территории провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что нападение произошло глубокой ночью в районе города Меядин. Как сообщили агентству Step News очевидцы событий, бой продолжался около часа, стороны использовали стрелковое оружие. Со стороны проиранских сил два бойца убиты, еще по крайней мере семеро получили ранения (по другим данным, убито более 15 афганских бойцов).

Провинция Идлиб

Правительственным войскам удалось вернуть все позиции, утраченные в ходе вчерашней масштабной атаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на юге провинции Идлиб. Как сообщает источник в Twitter (@Electro_Media), в ходе контратаки части САА уничтожили десятки террористов и захватили танк боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в РФ).

Ожесточенные столкновение между САА и террористами на юге Идлиба продолжаются, наземные части сирийской армии поддерживают вертолеты ВВС Сирии и российская авиация. Стало известно, что ВКС РФ впервые за долгое время нанесли удары по позициям террористов на окраинах города Идлиб. Сообщалось также о многочисленных авиаударах ВКС РФ по позициям террористов на юге Идлиба.

Провинция Ракка

Армия Турции создает систему контрольно-пропускных пунктов в городах и на автомагистралях для затруднения действий курдских террористов в зоне безопасности на территориях провинций Ракка и Хасака.

Как сообщает официальный военный турецкий источник в Twitter (@tcsavunma), серия терактов на севере Сирии, в результате которых пострадало много бойцов протурецких формирований и мирных жителей, вынудила армию Турции приступить к сформированию более надежной системы безопасности. Она призвана блокировать перемещения курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана», и обеспечить безопасность мирных жителей.

Минобороны Турции обвинило РПК и связанные с ней группировки в Сирии в поддержке остаткам формирований ИГИЛ (запрещена в РФ). Соответствующее заявление на турецком и английском языках было размещено на официальной странице турецкого военного ведомства в Twitter (@tcsavunma). Турция утверждает, что помощь курдских террористов — решающий фактор, благодаря которому ИГИЛ продолжает существовать в Сирии. В заявлении отмечается, что Турция является единственной из стран НАТО, чьи войска противостояли террористам ИГИЛ на поле боя.

Провинция Хасака

Крупный теракт с большим количеством жертв произошел на контрольно-пропускном пункте протурецих сил в провинции Хасака, в городе Телль-Халаф. Источник в Twitter (@HarbiehNadie) сообщает о погибших среди военнослужащих армии Турции, ту же информацию распространяет официальное сирийское информационное агентство SANA.

Тем временем российская военная полиция разместила свой штаб на территории города Амуда, в непосредственной близости от турецкой границы, сообщает (@HarbiehNadie). Также курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что российские военные приступили к созданию нового наблюдательного пункта на севере Сирии. Опорный пункт будет располагаться в городе Дарбасия; предполагается, что войска РФ будут размещены там в ближайшие дни.

Также и армия Турции приступила к созданию новых военных баз на севере Сирии, в зоне военной операции «Источник мира». Для того, чтобы надежнее защитить протурецкие силы и мирных жителей в зоне безопасности, турецкие военные создают опорные пункты в районе деревень Аник аль-Хава, Хирбет-Джамму, Махмудия в районе города Абу-Расин, и близ населенного пункта Телль-Атташ в районе Рас аль-Айна, сообщает агентство Step News.

САА также расширяет свое присутствие на северо-востоке Сирии — как сообщает источник в Twitter (@200_zoka), отряды правительственных сил взяли под контроль новые участки трассы Хасака — Алеппо, и вошли в том числе в деревню Ас-Суса. Также части сирийской армии разместились в районе зернохранилищ близ Рас аль-Айна, сообщает сирийский источник (@SyriawatanNews). Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) отмечает, что силы САА вошли в населенные пункты Суваифа и Надждия близ Рас аль-Айна.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно, что новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет настаивал на широкомасштабном нападении на Сирию в ответ на запуски ракет — якобы с сирийской территории. Источник в Twitter (@NeriZilber) утверждает, об этом стало известно из сообщения военного корреспондента, работающего на радио Армии обороны Израиля. Сообщается, что предложение о масштабном ударе по Сирии прозвучало десять дней назад. Беннета поддержал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако против плана атаки выступило командование израильских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.