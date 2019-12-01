Ученые узнали о пользе ночных кошмаров

Женева, 1 декабря. Ночные кошмары могут принести пользу человеку, например, помочь ему справиться со стрессовыми ситуациями в жизни. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета.

Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы понять, как плохие сновидения могут помогать людям. В ходе первого они при помощи электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 спящих людей. Добровольцев будили по нескольку раз и спрашивали, видели ли они кошмары.

Ученые выяснили, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются в то время, как человек испытывает во сне стресс.

Во втором эксперименте приняли участие уже 89 человек. Специалистам удалось установить, что участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности.

Таким образом, ученые узнали, что кошмары могут помочь человеку справиться со стрессом в жизни.

Ранее в Минздраве России дали рекомендации, как избавиться от этого неприятного состояния. Специалисты посоветовали высыпаться, каждый день отводить время для релаксации, а также чередовать периоды работы с полноценным отдыхом. Медики напомнили, что стресс способен ускорять развитие некоторых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гипертонии, язвенной болезни и бронхиальной астмы.

Для успокоения ученые посоветовали употреблять в пищу некоторые растения. К примеру, мята перечная снимает головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают бдительность.