Киев, 1 декабря. Пробная перепись населения началась на Украине в ночь на 1 декабря, сообщила государственная служба статистики.

Согласно опубликованному в социальной сети Facebook сообщению Госстата, пробная перепись населения является подготовительным этапом к проведению всеукраинской переписи населения 2020 года. Пробная перепись продлится десять дней и пройдет в части Оболонского района Киева и в части Песковской общины Бородянского района Киевской области.

Второй этап переписи состоится с 14 по 23 декабря. Жители вышеуказанных районов должны предоставить ответы интервьюеру, который придет к ним домой, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Изначально перепись населения планировали провести в 2012 году, однако затем несколько раз переносили. Первая и пока последняя перепись на Украине была в 2001 году. Тогда численность страны составила более 48 млн человек.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук сообщил, что перепись населения в стране могут провести уже в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее. Позже Минфин Украины заявил, что правительство заложило в проекте бюджета на 2020 год более 137 млн долларов на проведения переписи населения.

Позже министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что перепись населения будет осуществлена с помощью анализа данных SIM-карт. Это позволит сэкономить, как считает чиновник, 83-124 млн долларов.