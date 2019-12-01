В Совфеде рассказали, о чем будут говорить Путин и Зеленский в Париже

Президенты России и Украины проведут двусторонние переговоры на полях саммита «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал, о чем могут говорить Владимир Путин и Владимир Зеленский.

О возможности двусторонней встречи российского и украинского президентов в Париже сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив при этом, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются, и это гораздо важнее, чем антураж встречи».

По словам Пескова, формат переговоров будет определен ближе к их дате. А помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что многое будет зависеть от графика «нормандской встречи» и того, как будет складываться ситуация.

«Могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — объяснил Ушаков.

А вот что касается вопросов, которые будут подняты на первой встрече Путина и Зеленского, то сенатор Сергей Цеков уверен, что они предсказуемы.

«Президенты будут говорить о выполнении Минских соглашений, о прекращении войны в Донбассе, о необходимости прямого диалога Украины с Донбассом, об определении особого статуса Донбасса. Это то, о чем Владимир Путин говорит долгие годы. И, наверняка, ему не сложно будет это повторить, глядя в глаза Зеленскому, потому что самое главное сейчас — это окончательное прекращение войны в Донбассе, без всяких перестрелок, блокад и прочего», — высказал свое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Цеков.

Парламентарий убежден, что двусторонние переговоры Путина и Зеленского станут продолжением разговора, который шел в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Может, Зеленский попросит нашего президента отказаться от помощи Донбассу и бросить его на произвол судьбы. Но мы понимаем, что Владимир Путин никогда на это никогда не согласится. Россия оказывала, оказывает и продолжит оказывать жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь и экономическую поддержку. Мы уже сотый гуманитарный конвой отправили в Донбасс! И мы оказываем политическую поддержку, признавая документы Донецкой и Луганской народных республик и выдавая их жителям российское гражданство. Может быть, Зеленский и хотел бы, чтобы Россия бросила Донецк и Луганск, но этого не произойдет!» — сказал Цеков.

Российский сенатор от Крыма добавил, что было бы неплохо, если бы Зеленский разработал план мероприятий по признанию Украиной крымского полуострова как составной части РФ.