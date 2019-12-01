В Совфеде рассказали, о чем будут говорить Путин и Зеленский в Париже

Президенты России и Украины проведут двусторонние переговоры на полях саммита «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал, о чем могут говорить Владимир Путин и Владимир Зеленский.
О возможности двусторонней встречи российского и украинского президентов в Париже сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив при этом, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются, и это гораздо важнее, чем антураж встречи».
По словам Пескова, формат переговоров будет определен ближе к их дате. А помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что многое будет зависеть от графика «нормандской встречи» и того, как будет складываться ситуация.
«Могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — объяснил Ушаков.
А вот что касается вопросов, которые будут подняты на первой встрече Путина и Зеленского, то сенатор Сергей Цеков уверен, что они предсказуемы.
«Президенты будут говорить о выполнении Минских соглашений, о прекращении войны в Донбассе, о необходимости прямого диалога Украины с Донбассом, об определении особого статуса Донбасса. Это то, о чем Владимир Путин говорит долгие годы. И, наверняка, ему не сложно будет это повторить, глядя в глаза Зеленскому, потому что самое главное сейчас — это окончательное прекращение войны в Донбассе, без всяких перестрелок, блокад и прочего», — высказал свое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Цеков.
Парламентарий убежден, что двусторонние переговоры Путина и Зеленского станут продолжением разговора, который шел в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Может, Зеленский попросит нашего президента отказаться от помощи Донбассу и бросить его на произвол судьбы. Но мы понимаем, что Владимир Путин никогда на это никогда не согласится. Россия оказывала, оказывает и продолжит оказывать жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь и экономическую поддержку. Мы уже сотый гуманитарный конвой отправили в Донбасс! И мы оказываем политическую поддержку, признавая документы Донецкой и Луганской народных республик и выдавая их жителям российское гражданство.
Может быть, Зеленский и хотел бы, чтобы Россия бросила Донецк и Луганск, но этого не произойдет!» — сказал Цеков.
Российский сенатор от Крыма добавил, что было бы неплохо, если бы Зеленский разработал план мероприятий по признанию Украиной крымского полуострова как составной части РФ.
«Я бы ему посоветовал это сделать. Потому что Крым никогда не вернется на Украину. Это все понимают. А отношения Украины с Россией должны быть хорошими. Но чтобы они были хорошими, Киеву нужно признать Крым российским и забыть о нем. Для этого сначала нужно прекратить внушать украинцам, будто Крым вернется. Никуда он не вернется! Поэтому я бы посоветовал Зеленскому разработать план по признанию Крыма российским. Но что ему рекомендует президент Владимир Путин, я не знаю», — заключил Сергей Цеков.