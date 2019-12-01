Новые власти Боливии избавляются от неугодных сторонников Моралеса

Пришедшие к власти в Боливии в результате госпереворота чиновники избавляются от неугодных сторонников президента Эво Моралеса. Такое мнение в интервью работающему в столице страны Ла-Пасе корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) высказала первый депутат 24-го округа от города Кочабамба Хуана Киспи.

Ранее глава МИД в переходном правительстве Боливии Карен Лонгарик сообщила, что Мексика предоставила политическое убежище 20 связанным с Эво Моралесом боливийским политикам. В настоящее время они укрываются на территории мексиканского посольства в Ла-Пасе. Корреспондент ФАН прибыл к посольству, чтобы получить комментарии о ситуации, однако его встретила полиция, которая даже пыталась запретить съемку на улице.

В отношении пяти преследуемых боливийских политиков действует ордер на арест. Это означает, что представительство Мехико в Боливии больше не может позволить им покинуть территорию страны.

Представители переходного правительства пока не поясняют, кто именно и в чем обвиняется, однако, по мнению первого депутата 24-го округа Ла-Паса от города Кочабамба Хуаны Киспи, имеет место преследование по политическим мотивам.

«В настоящее время новое правительство проверяет работу всех министерств и ведомств. И внезапно оно находит там «доказательства» коррупции прошлой власти. В мексиканском посольстве находятся люди, которые просят именно политического убежища. Дело в том, что сейчас новые власти придумывают все, чтобы посадить в тюрьму всех неугодных. Поэтому мы хотим проработать закон, который бы гарантировал, что новое правительство не будет судить и арестовывать наших людей», — рассказала собеседница ФАН.

Парламентарий утверждает, что подобное уже происходило в самые жаркие дни конфликта, во время столкновений в Сенкате. Тогда, по словам госпожи Киспи, перешедшие на сторону оппозиции полицейские подбрасывали задержанным сторонникам Моралеса динамитные шашки, чтобы обвинить их в терроризме.

«И сейчас мы надеемся, что выиграем на президентских выборах, и сделаем все возможное, чтобы сеньор Эво Моралес мог вернуться в страну. Все обвинения против него надуманны, так как на публикуемых в Сети видеозаписях оппозиция намеренно меняла ему голос. И я верю в это, потому что у меня было то же самое. Там сообщалось, что якобы кто-то взял какое-то оружие, но на самом деле этого не было. Это монтаж», — заключила депутат.

Заявление парламентария подтверждают слова, высказанные Эво Моралесом в минувшую среду на пресс-конференции в Мексике. Тогда он сообщил, что Интерпол выпустил так называемый «синий формуляр» на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линеру. Вынужденный скрываться от преследования нового боливийского правительства президент уверен, что его разыскивают на основании обвинений в несуществующих преступлениях.

Ранее, и. о. президента Боливии Жанин Аньес официально отказалась принимать проект закона, обеспечивающий иммунитет Эво Моралеса и Альваро Линеры от уголовного преследования. Она подчеркнула, что государственные институты не могут предоставлять защиту тем, кто якобы «обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними». Таким образом Аньес в очередной раз подтвердила желание нового правительства избавиться от всех, кто может помешать вернуть в Боливию легитимную власть.

«Синий формуляр» Интерпола — один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий. Выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению. При этом арест объекта контроля не предусматривается.