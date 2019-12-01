США готовы на все, чтобы сорвать конституционный процесс в Сирии, считает эксперт

Москва, 1 декабря. Попытки США вмешаться в деятельность Конституционного комитета Сирии свидетельствуют о стремлении Вашингтона не допустить стабилизации обстановки в регионе. Такое мнение выразил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Ранее власти Сирии обвинили США во вмешательстве в работу Конституционного комитета страны и попытках навязать специальному органу свою повестку дня.

Как отметил Коновалов, Штаты давно ведут недружественную политику в отношении Сирии. Сначала американские власти захотели свергнуть президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, однако Россия не просто сломала этот план, но и вовсе поставила под вопрос влияние Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Но Вашингтон зациклен на первоначальном плане – действующее законное руководство страны должно быть смещено, а президентом стать «хороший парень» – полностью лояльный американцам ставленник Белого дома», — цитирует политолога «Экономика Сегодня».

Однако политические реалии, как отметил военный эксперт, этим намерениям не соответствуют, поэтому США готовы на все, лишь бы помешать урегулированию ситуации в Сирии. Коновалов считает, что попытки вмешательства во внутренние дела САР продолжатся.

«Для этого будут использоваться все возможные приемы, в том числе приемы для блокирования работы Конституционного комитета», — заключил он.

Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что США наживаются на продаже нефти, по праву принадлежащей народу Сирии. Причем делают они это руками курдских боевиков, которые в 2017 году оккупировали Заевфратье и начали угнетать местное население.

По данным источников ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в районах Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Ранее в МИД РФ не исключили, что размещение военной техники США в одном из крупнейших нефтяных центров в Сирии — в окрестностях Румейлана на севере провинции Хасака — станет угрозой очередной эскалации конфликта в стране.