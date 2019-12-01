Главные новости 1 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 1 декабря.

Певица и ее подруга прикрылись полотенцами и пошутили, что вместо «черной пятницы» у них — «чистая». Ковальчук порадовала фанатов пикантным снимком из бани.

Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны. Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России.

Московские либералы и оппозиция в преддверии выборов в ГД в 2021 году готовят россиян к ожесточенному противостоянию с властями. «Круглый стол» Навального и Шуваловой стал началом подготовки к массовым беспорядкам в 2021 году.

Российская певица Анна Семенович рассказала, что страдает от гигантомастии. Семенович сообщила о своей болезни.

Лев Пономарев основал новую общественную организацию на базе ликвидированного Верховным судом РФ движения. Пономарев скрывает иностранные деньги, открыв новое движение «За права человека» без юрлица.

Юрий Кот обратил внимание на тон, которым Володин заявил делегации из Украины, что Киев может потерять другие регионы. В Киеве признали правоту Володина, предрекшего распад Украины.

В США, в штате Южная Дакота, упал одномоторный самолет Pilatus PC-12. В результате ЧП погибли девять человек. Девять человек погибли в США при крушении самолета.

Среди них двое детей. Стало известно число погибших в ДТП в Забайкальском крае. ФАН-ТВ.

Писатель Захар Прилепин заявил, что Донбасс отторгается от Украины и это понимает украинский президент Владимир Зеленский. Прилепин заявил, что Донбасс отторгается от Украины.

Надежда Савченко заявила, что испытала отвращение при встрече с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост президента. Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко.