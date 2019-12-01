Террористическое ПНС Ливии действует вразрез с национальными интересами государства, уверен эксперт

Москва, 1 декабря. Все, что с 2011 по 2019 годы происходило в Ливии якобы под руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС) — это западная экономическая и политическая оккупация, идущая вразрез с национальными интересами государства, но не его возрождение. Об этом заявил эксперт, председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин.

В конце ноября во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главаря ПНС Ливии, преступника Файеза Сарраджа было подписано соглашение о морских границах в Средиземном море. Детали сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества остались неизвестны, но факта принятия договоренностей хватило, чтобы спровоцировать международный скандал.

В связи с этим аналитик Российского института стратегических исследований Владимир Фитин констатировал политическую раздробленность Ливии и полное отсутствие поддержки у террориста Сарраджа.

«В этой чехарде меняется обстановка внутри ПНС, и Саррадж всячески пытается добиться поддержки, где только можно, в том числе за рубежами Ливии. Он делает все возможное для того, чтобы заручиться поддержкой Турции и Катара, поэтому подписал это соглашение», — объяснил он Nation News.

Говоря о реакции на соглашение мисуратских племен Фитин выразил мнение, что они разочаровались в Саррадже и больше не видят смысла поддерживать его в Триполи. По этой причине они делают ставку на возможную смену в руководстве.

Несколько иную точку зрения представил Юрий Самонкин. По его мнению, Саррадж — всего лишь марионетка в руках Вашингтона. Он стремится быть лидером, но продолжает оставаться «заложником губительного разрушителя» в лице американской столицы.

«Действиями Сарраджа управляют некие политические амбиции и жажда власти. Он хочет быть лидером, но как это сделать, если он является заложником губительного разрушителя, спонсора, который никогда не оставит Ливию в покое. Я имею в виду Вашингтон. Возможно, даже общение ПНС с Турцией — это теневая игра США. По той причине, что Турция ведет себя слишком самостоятельно на Ближнем Востоке», — предположил Самонкин.

Он отметил, что де-факто ПНС Ливии никогда не было самостоятельным в принятии политических решений, и все, что происходило со страной в течение восьми лет с 2011 года — отнюдь не возрождение Ливии, а нарушение национальных интересов государства.

«Это некая западная экономическая и политическая оккупация. Это отсутствие единой геополитической стратегии и непонимание курса развития страны», — констатировал он.

Самонкин подчеркнул, что в ПНС Ливии находятся, по сути, бывшие террористы и те, кто смог благодаря Западу попасть в высшие эшелоны после свержения Муаммара Каддафи.

Эксперт с сожалением отметил, что нынешняя Ливия фактически является «рассадником терроризма», и ключевые вопросы в ней решаются соответствующими методами, а не путем конструктивного диалога.

В настоящий момент северо-запад и ливийская столица Триполи контролируются террористами, устроившими революцию 2011 года. Они объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Его состав представляет собой косвенно связанные друг с другом незаконные вооруженные формирования, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Все бандформирования взаимосвязаны и состоят в основном из выходцев из ИГ1 (запрещено в РФ), «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) и «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России). Главарь ПНС Файез Саррадж сам является членом «Братьев-мусульман».

Отметим, что все бандформирования ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду и пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований от нелегитимного ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.