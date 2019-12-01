Массовые протесты захлестнули Тунис после публичного суицида обнищавшего рабочего

Тунис, 1 декабря. Волна беспорядков захлестнула Тунис после того, как 25-летний Абдельвахед Хаблани публично совершил самоубийство в знак протеста против нищеты и плохих условий жизни.

Мужчина, получивший многочисленные ожоги, умер в больнице 29 ноября. Уже на следующий день демонстранты перекрыли дороги в южном городе Джелма, сообщает The Jerusalem Post.

Хаблани — не единственный, кто прилюдно сгорел в знак протеста. Он повторил действия торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, который ушел из жизни в 2010 году, заявив, что полиция изъяла у него товар за отказ дать ей взятку. Действие Буазизи привели к началу «арабской весны». Серия протестных акций, которые захватили в 2011 году многие страны арабского мира, началась именно в Тунисе.

Общественность мгновенно отреагировала на поступок Хаблани. Протестующие жгли шины, перекрыли дороги. Правоохранители вмешались в протестную акцию, чтобы разблокировать трассу. Несмотря на использование полицией слезоточивого газа, митинги продолжились до глубокого вечера субботы.

После акта Буазизи было зафиксировано еще несколько подобных действий. Так, весной 2013 года молодой человек публично повторил действия торговца в тунисской столице. Перед тем, как решится на этот шаг, он выкрикивал, что вынужден был продавать сигареты, поскольку отчаялся искать работу.

В конце прошлого года такую же акцию совершил 29-летний журналист Абдеррак Зоргуи. Перед смертью он записал в Facebook видео, в котором признался, что пребывает в полном отчаянии от ситуации в стране и призвал людей к революции. После смерти Зоргуи сотни тунисцев вышли на протестные акции. Они были возмущены, что руководство республики так и не выполнило обещания, данные восемь лет назад.