Новое руководство Евросоюза приступило к работе. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Забайкалье Жители страны сегодня следили за подробностями страшной аварии в Забайкалье. С каждым часом появлялась новая информация о погибших. 10, 15, 17 человек… ДТП произошло утром в 60 км от Сретенска, куда из Читы направлялся пассажирский автобус. По предварительной информации, у него лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в замерзшую реку Куэнга. Погибли 19 человек, среди них двое детей. 22 пассажира пострадали, за их состоянием сейчас наблюдают медики. «Открыта горячая линия на базе ЦУКС, работает телефон доверия. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России. На данный момент автобус поставлен на колеса», сообщил — начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. Им предстоит выяснить причину трагедии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Новые лица Евросоюза Новый состав — новая политика. В Евросоюзе сменились его главные лица. Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель соответственно стали председателем Европейского совета, главой Еврокомиссии и главой европейской дипломатии. Времени на раскачку ни у кого нет. Предшественники оставили после себя множество важных вопросов нерешенными: Brexit, транзит российского газа через Украину, торговая война с США. И это еще не весь список. Открыт и вопрос отношений с Москвой. После событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, они значительно испортились. Страны ЕС не поддержали выбор жителей полуострова и ввели санкции. Сегодня Россия надеется на восстановление отношений. Об этом в своем письме Шарлю Мишелю сообщил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев. «Убежден, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом. Подтверждаю готовность правительства Российской Федерации к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии», — отметил глава российского кабмина. Новый глава Еврокомиссии Жозеп Боррель также высказался об отношениях с Россией. Как он отметил, настроения у стран-участниц ЕС разные. Некоторые охотно выступают за перемирие, а кто-то против этого. Но все же за последний год многие государства стали чаще высказываться за снятие санкций. Ущерб от них Евросоюз ощутил немалый. В Госдуме его оценили в 100 миллиардов долларов.