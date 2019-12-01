Российская нефтяная компания «Лукойл» выходит на африканский рынок в Экваториальной Гвинее

Российская нефтяная компания «Лукойл» прекращает обменные операции с Венесуэлой и выходит на африканский рынок. Еще в начале нынешнего года ходили слухи о том, что российская нефтяная компания заморозила контракты с PDVSA во избежание конфронтаций с США после санкций в отношении производителя нефти в Венесуэле. Некоторое время спустя единый оператор международной торговли компании заявил, что «Лукойл» прекратил сотрудничество с Венесуэлой.

В настоящий момент «Лукойл» обсуждает с государственной компанией из Экваториальной Гвинеи GEPetrol вхождение в проект разведки и разработки запасов углерода на блоке EG-27 на шельфе с долей в 80%.

На форуме стран-экспортеров газа министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима заявил, что в качестве одного из вариантов развития событий в рамках проекта видит строительство СПГ-завода на плавучей конструкции мощностью в 2,2 млн тонн.

«Скорее всего, мощность этого плавучего СПГ-завода будет такая же, как мы обсуждали с компанией «Ophir» — это порядка 2,2 миллиона тонн в год. Доля «Лукойла» будет 80%, доля национальной компании — оставшиеся 20%», — сказал он.

Министр углеводородов Экваториальной Гвинеи отметил, что только «Лукойл» и гвинейская национальная компания будут участвовать в этом проекте.

«У «Лукойла» есть две альтернативы. Первая — трубопровод до Punto Europa, это действующий СПГ-завод в Малабо, а затем сжиженный природный газ будет отправляться на экспорт. Другой вариант — начать новый проект, как предлагал «Ophir». Плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от «Лукойла» — какую опцию они посчитают наилучшей», — пояснил Габриэль Лима.

Министр добавил, что в первую очередь обязанности российской нефтяной компании будут заключаться в оценке ресурсов проекта — это объясняет то, почему компания должна предоставить разработки блока и программу геологоразведочных работ.

«Насколько я понимаю, они открыты обеим опциям, потому что нужно помнить: когда выбираешь ту или иную опцию, нужно смотреть на налоговую составляющую вопроса, нужно быть уверенным, что налоговый режим делает проект экономически выгодным», — комментирует представитель Экваториальной Гвинеи.

Сейчас компания «Лукойл» выбирает между вариантами монетизации газа с проекта. Министр углеводородов Экваториальной Гвинеи отмечает, что первостепенный вопрос для российской нефтяной компании в настоящий момент – это повторная оценка, и этот блок еще будет обсуждаться.

«Если мы придем к общему знаменателю, контракт будет подписан, если же нет - нам придется забрать блок обратно и снова выставить его на лицензионном раунде», — утверждает Габриэль Лима.

Напомним, ранее в рамках саммита «Россия — Африка» президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриель Мбега Обианг Лима подписали меморандум, предполагающий участие «Лукойла» в проектах по разведке и добыче углеводородов в африканской стране.