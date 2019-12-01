Террористические провокации курдов вынудят Анкару продолжить «Источник мира»

Москва, 1 декабря. Стихийные отряды курдских боевиков, продолжающие совершать теракты в Сирии, провоцируют Турцию на продолжение военных действий в регионе. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

За последний месяц курдские радикалы совершили на территории Сирии несколько терактов. Так, два взрыва прогремели на севере провинции Алеппо 28 ноября. Двумя днями ранее начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на одной из площадей города Телль-Халаф в Хасаке.

1 декабря там же, в Хасаке, курдские террористы устроили взрыв, в результате которого погибли десятки бойцов протурецких вооруженных отрядов.

Эксперт обратил внимание на стихийный характер этих террористических актов и пришел к выводу, что их реализуют неконтролируемые вооруженные формирования курдов, которые не имеют единого командования и могут вести «партизанскую» войну, устраивая подобные провокации против Анкары.

«Несмотря на то, что основное руководство курдов признало меморандум, подписанный Россией и Турцией, и вывело свои воинские подразделения из районов, куда входила турецкая армия, часть курдских радикалов продолжает устраивать военные провокации», — сказал Долгов «ПолитРоссии».

По мнению востоковеда, в таких условиях Турция продолжит решительную борьбу с радикалами, начатую в октябре в формате военной контртеррористической операции «Источник мира».

Долгов отметил, что Россия, как страна вовлеченная в сирийский конфликт, свои обязательства в соответствии с меморандумом выполнила — поспособствовала отводу курдских подразделений из зоны безопасности. То, что теперь происходит в районе действия турецкой армии, считается прерогативой Анкары, убежден он.

Напомним, с 9 по 22 октября ВС Турции проводили на севере Сирии военную операцию «Источник мира» против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в России) с целью создать на сирийско-турецкой границе «буферную зону», служащую «защитным поясом» от проникновения боевиков для турецкого рубежа, а также территорией, куда могут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября в Сочи главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, определяющий меры по урегулированию ситуации в Сирии. В частности он определил отвод курдских радикалов и их вооружения на 30 км из зоны безопасности и совместное российско-турецкое патрулирование территорий после его завершения.

Однако курдские группировки, в нарушение договоренностей, продолжают совершать террористические атаки в Сирии. Анкара пообещала, что продолжит «Источник мира», если радикалы не прекратят срывать перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.