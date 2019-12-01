«Инициативную дуру» Соболь уличили в безграмотности и неумелых попытках поднять рейтинг

Москва, 1 декабря. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, Любовь Соболь пытается влезть в сферы государственной деятельности, в которых она ровным счетом ничего не смыслит. С такой критикой в адрес протеже одиозного блогера Алексея Навального выступили военные эксперты и журналисты.

Соболь не оставляет попытки поднять свой рейтинг в глазах общественности. Для этого она направо и налево высказывает свое мнение по актуальным темам. Недавно юристка для самопиара подхватила скандал вокруг транспортировки так называемых «урановых хвостов» в Россию из Европы.

В нескольких городах прошли акции протеста, активисты убеждены, что в страну ввозят токсичные отходы.

«Да, сыр и хамон из Европы ввозить к нам нельзя, а отходы из Германии, по мнению властей, можно», — резко отреагировала Соболь, которая не смогла остаться в стороне.

Однако эксперты и представители СМИ назвали возмущенную Соболь «безграмотной бабой», проявившей свой непрофессионализм во всей красе.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» обратил внимание, что «урановые хвосты» ввозились еще во времена СССР. Для местного населения обеспечивается, по его словам, 100% безопасность, а затем с «хвостами» идет работа, к примеру, по извлечению энергии, необходимой промышленности.

«Все знают, что определенный подвид барышень делится на два вида: «прелесть, какая дурочка» и «ужас, какая дура». Но есть и третья категория: инициативная дура», — подчеркнула, говоря о Соболь, журналистка News Front Юлия Витязева.

В качестве примера она привела экс-спикера Рады Ирину Геращенко. По мнению Витязевой, именно на ее плечах лежит вина за неоднократные срывы обмена пленными в то время, как на Украине уже пять лет не могут мирно завершить гражданскую войну.

«Соболь практически ничем не отличается от своей украинской товарки. Разница лишь в том, что формально Люба пока еще никого не убила», — цитирует Витязеву «Политика Сегодня».

Ранее помощнице Навального запретили появляться в Московской городской думе после попытки сорвать мероприятие столичного парламента под видом журналиста. Сама юристка ФБК поспешила поставить под сомнение законность оснований, на которых ей запретили появляться в здании думы. По ее мнению, такая реакция столичных властей является подтверждением того, что оппозиция «не зря» продолжает свою деятельность.

Однако неадекватное поведение Соболь, срывающей заседания, уже порядком надоело не только депутатам, но и горожанам. Пользователи соцсетей и авторы Telegram-каналов объяснили протеже Навального, что запрет на вход связан не с некими «черными списками», выдуманными Соболь, а с неадекватным поведением юриста ФБК, которая славится своими истериками.