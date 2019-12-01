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Около двухсот фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге перед матчем с «Зенитом»

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Около двухсот фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге перед матчем с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 1 декабря. Полиция задержала в Петербурге до 200 фанатов ФК «Спартак» по подозрению в мелком хулиганстве.

В ночь на 1 декабря, по словам источника, полицейские провели рейды по барам и на улицах города.

«Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки», — сказал собеседник РИА Новости.

Около двухсот фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге перед матчем с «Зенитом»

В воскресенье в 19.00 начнется матч 18-го тура национального чемпионата между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». По данным сайта столичного клуба, все билеты в гостевой сектор распроданы.

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, фаворитом этой игры будет «Зенит», пишет Sport.ru Он предрек петербургскому клубу победу над гостями.

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