Навальный трусливо сбежал от Хинштейна, пригрозившего судом за клевету

Москва, 1 декабря. Скандальный блогер Алексей Навальный решил «убежать» от диалога с депутатом Государственной думы РФ Александром Хинштейном после того, как парламентарий пригрозил судом за высказанную «оппозиционером» ложь.

Парламентарий в своем Twitter-аккаунте выразил удивление в связи с агрессивным поведением «борцов за справедливость» и «симпатизантов» Навального на просторах Интернета. Размышляя об этом, Хинштейн приходит к выводу, что среди «оппозиционеров», которые регулярно оскорбляют и матерят оппонентов, нет воспитанных людей.

Скандальный активист не прошел мимо высказывания заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и довольно в агрессивной форме заявил, что парламентарий «все время просто прячется и лжет». По мнению Навального, это якобы подтверждается отсутствием реакции на одно из расследований навальнят в отношении Росгвардии.

Хинштейн, отвечая на комментарий скандалиста, предупредил, что ему придется ответить перед судом, если он уверен в своих словах.

Однако Навальный решил проигнорировать этот мессендж. Судя по всему, блогер просто решил «убежать» от прямого ответа, чтобы, по всей видимости, уклониться от возможной ответственности за клевету. При этом основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом. — Прим ФАН) решил вспомнить уголовное дело двадцатилетней давности против Хинштейна, которое было закрыто в связи с «отсутствием состава преступления». К слову, дело было инициировано олигархом Борисом Березовским и госдеятелем Владимиром Рушайло в качестве мести за журналистские материалы.

Хинштейн высказал мнение, что Навальный «неизменно убегал от него» так же, как он пытался сбежать от диалога с лидером движения «Трезвая Россия», членом Общественной палаты РФ Русланом Хамзаевым в здании Мосгордумы. Скандалист просто спрятался в одном из помещений МГД, прикрываясь по пути своей «свитой».

«Если это не трусость, то я не знаю, как подобное поведение называется», — подвел итог всей этой истории Александр Хинштейн.

Подобное поведение «борца за справедливость» уже никого не удивляет, поскольку для скандального активиста «побег» является уже нормой не только при контактах с политическими оппонентами, но и даже с лояльными к его персоне подписчиками.

Блогер позиционирует себя как открытого человека, однако пытается найти любую уловку, чтобы избежать неудобных вопросов. По всей видимости, «открыто» глава ФБК может лишь распространять фейки и провокационные вбросы, но не отвечать за последствия.