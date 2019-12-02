Минздрав Сирии восстанавливает Национальную больницу в Восточной Гуте

Дамаск, 2 декабря. Министерство здравоохранения Сирии продолжает восстановление штаб-квартиры Национальной больницы в городе Малиха, расположенном в Восточной Гуте, провинция Дамаск. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Напомним, что Национальная больница города Восточная Гута подверглась большим разрушениям в период контроля террористов в районе, на территории медицинского учреждения находилась одна из основных штаб-квартир незаконных вооруженных группировок.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Глава инженерного управления в Управлении здравоохранения сельских районов Манал Аль-Барр в комментарии ФАН заявил, что процесс реабилитации осуществляется в два этапа, первый из которых — удаление мусора и работы по структурной консолидации, а второй этап — механическая и электрическая обработка, после которой больница будет готова для приема медицинского оборудования и персонала.

Аль-Барр выразил надежду, что больница вернется к обслуживанию в следующем году, отметив, что министерство здравоохранения Сирии продолжает оказывать базовые медицинские услуги гражданам, возвращающимся в Малиху через временный медицинский центр — сборное здание, выполняющее основные функции, пока больница не вернется к обслуживанию.

Ранее ФАН стало известно об открытии 14 медицинских центров в большинстве районов Восточной Гуты, сейчас там же строятся три больницы — в городах Малиха, Кафр-Батна и Хараста. Так, на ремонт больницы в Харасте будет потрачено 552 миллиона сирийских фунтов. Это сумма без учета трат на покупки нового оборудования. Больница Харасты будет восстановлена в координации с Программой развития Организации Объединенных Наций.