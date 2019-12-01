Эксперт объяснил значимость локальных побед армии Сирии на востоке Идлиба

Сирийская армия отбила атаку террористов на востоке провинции Идлиб и вернула контроль над населенным пунктом Иджаз. Военный эксперт Борис Рожин объяснил значение этой локальной победы для САА.

Населенный пункт Иджаз, равно как и поселения Истаблат, Скрудж и Расм Аль-Вард на востоке Идлиба, были захвачены террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольной запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра»1.

Как сообщил Twitter-канал Islamic World Update, накануне САА начала контрнаступление на боевиков в направлении Иджаза. В течение минувшей ночи населенный пункт буквально «переходил из рук в руки», пока правительственным войскам все-таки не удалось окончательно выбить террористов из этого поселка.

А в пятницу, напомним, подразделения САА сумели отразить атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры» на свои позиции на востоке Идлиба. Как писало агентство SANA, террористы наступали большими силами и в результате понесли значительные потери — были уничтожены два их танка и несколько внедорожников.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, воздушная кампания в Идлибе и Латакии продолжается, бомбардировки идут каждый день.

«В результате наступательных действий сирийским правительственным войскам недавно удалось занять одну из важных высот на северо-востоке Латакии, — напомнил Борис Рожин. — Плюс не прекращаются попытки наступательных операций в юго-восточном Идлибе. И они, как видим, увенчались успехом. За неделю САА смогла освободить от террористов небольшой город и несколько сел. И все это происходит при поддержке российской авиации и артиллерийских частей».

Военный эксперт считает, что эти победы очень важны для Дамаска. При этом он отмечает, что боевики не желают просто так отступать и запускают ответные атаки.

«И пока нельзя говорить, что оборона боевиков рухнула. Пока их медленно оттесняют, пользуясь превосходством в артиллерии и авиации. Насколько глобальным станет сегодняшнее наступление САА, прогнозировать трудно, но акцентированно все движется к трассе Хама — Алеппо, которая проходит через Маарет ан-Нуман, занятый террористами в 2012 году. И если будет политическая отмашка на занятие всего этого района, то мы увидим более масштабные действия САА, а пока я бы назвал их локальными», — отметил Борис Рожин.

Напомним, летом 2019 года сирийская армия при поддержке ВКС России провела успешное наступление на юге Идлибской зоны деэскалации, ликвидировав террористическую угрозу для мирных городов провинции Хама и освободив населенные пункты Кафр-Набуда, Хан-Шейхун, Кафр-Зета и Аль-Латамина.

Однако, несмотря на то, что окраины так называемого «Большого Идлиба» попадают в демилитаризованную зону, определенную в рамках меморандума от 17 сентября, радикалы антиправительственных бандформирований, в том числе джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают нарушать режим прекращения огня, вынуждая войска Сирии прибегать к ответным действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.