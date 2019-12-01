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Эксперт объяснил значимость локальных побед армии Сирии на востоке Идлиба

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Эксперт объяснил значимость локальных побед армии Сирии на востоке Идлиба

Сирийская армия отбила атаку террористов на востоке провинции Идлиб и вернула контроль над населенным пунктом Иджаз. Военный эксперт Борис Рожин объяснил значение этой локальной победы для САА.

Населенный пункт Иджаз, равно как и поселения Истаблат, Скрудж и Расм Аль-Вард на востоке Идлиба, были захвачены террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольной запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра»1.

Как сообщил Twitter-канал Islamic World Update, накануне САА начала контрнаступление на боевиков в направлении Иджаза. В течение минувшей ночи населенный пункт буквально «переходил из рук в руки», пока правительственным войскам все-таки не удалось окончательно выбить террористов из этого поселка.

А в пятницу, напомним, подразделения САА сумели отразить атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры» на свои позиции на востоке Идлиба. Как писало агентство SANA, террористы наступали большими силами и в результате понесли значительные потери — были уничтожены два их танка и несколько внедорожников.

Эксперт объяснил значимость локальных побед армии Сирии на востоке Идлиба

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, воздушная кампания в Идлибе и Латакии продолжается, бомбардировки идут каждый день.

«В результате наступательных действий сирийским правительственным войскам недавно удалось занять одну из важных высот на северо-востоке Латакии, — напомнил Борис Рожин. — Плюс не прекращаются попытки наступательных операций в юго-восточном Идлибе. И они, как видим, увенчались успехом. За неделю САА смогла освободить от террористов небольшой город и несколько сел. И все это происходит при поддержке российской авиации и артиллерийских частей».

Военный эксперт считает, что эти победы очень важны для Дамаска. При этом он отмечает, что боевики не желают просто так отступать и запускают ответные атаки.

«И пока нельзя говорить, что оборона боевиков рухнула. Пока их медленно оттесняют, пользуясь превосходством в артиллерии и авиации. Насколько глобальным станет сегодняшнее наступление САА, прогнозировать трудно, но акцентированно все движется к трассе Хама — Алеппо, которая проходит через Маарет ан-Нуман, занятый террористами в 2012 году. И если будет политическая отмашка на занятие всего этого района, то мы увидим более масштабные действия САА, а пока я бы назвал их локальными», — отметил Борис Рожин.

Эксперт объяснил значимость локальных побед армии Сирии на востоке Идлиба

Напомним, летом 2019 года сирийская армия при поддержке ВКС России провела успешное наступление на юге Идлибской зоны деэскалации, ликвидировав террористическую угрозу для мирных городов провинции Хама и освободив населенные пункты Кафр-Набуда, Хан-Шейхун, Кафр-Зета и Аль-Латамина.

Однако, несмотря на то, что окраины так называемого «Большого Идлиба» попадают в демилитаризованную зону, определенную в рамках меморандума от 17 сентября, радикалы антиправительственных бандформирований, в том числе джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают нарушать режим прекращения огня, вынуждая войска Сирии прибегать к ответным действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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