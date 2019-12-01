Российский биатлонист Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Эстерсунд, 1 декабря. Российский спортсмен Матвей Елисеев завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 километров в ходе первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском городе Эстерсунд.

Лучшее время показал спортсмен из Норвегии Йоханнес Бе. Ему удалось преодолеть дистанцию за 24 минуты и 18,3 секунды. Он допустил лишь один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял его брат Тарьей Бе с отставанием в 19 секунд.

Елисеев не допустил промахов. Он уступил победителю 19,9 секунды. Следом за ним идет российский спортсмен Александр Логинов.

Елисеев впервые с своей карьере попал на пьедестал на этапе Кубка мира в личной гонке. 26-летний спортсмен — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете. А в прошлом сезоне он занял 29-е место в общем зачете Кубка мира.

Биатлоном он начинал заниматься у своего отца Павла Елисеева. Затем стал призером чемпионатов мира среди юниоров по биатлону и летнему биатлону в 2014 году.

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