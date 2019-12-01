Турецкие военные укрепляют свои позиции в провинции Хасака в Сирии

Хасака, 1 декабря. Вооруженные силы Турции и протурецкие силы укрепляют свои позиции в провинции Хасака в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

По данным источника, турецким военнослужащим удалось перебросить через погранпереход ас-Суккария, расположенный на западном берегу Евфрата, на границе Сирии с Ираком, конвой военных грузовиков, доставивших 13 единиц боевой техники.

Кроме того, турецкие солдаты начали возведение нового наблюдательного пункта в местности Телль-Атташ, неподалеку от Абу-Расина.

Ранее стало известно, что к созданию нового опорного пункта на севере Хасаки приступили и российские военные. По данным курдских источников в Twitter (@RojavaNetwork), их точка будет располагаться в городе Дербасия. Также предполагается, что войска РФ будут размещены там в ближайшие дни.

С 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября Анкара проводила в приграничных районах страны антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и членов ИГ1 (организация запрещена в РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население, привлекали в свои ряды террористов и незаконно качали сирийскую нефть.

Теперь турецкие военные вместе с военной полицией России ведут в Сирии совместное патрулирование, решение о котором было принято в рамках меморандума о взаимопонимании 22 октября.

Многие эксперты отметили, что под контролем в регионе российских и турецких военных сирийцы почувствовали себя в безопасности и смогли начать возвращаться к обычной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.