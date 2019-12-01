Медики перечислили лучшие продукты для здоровья печени

Москва, 1 декабря. Медики перечислили лучшие продукты и напитки для здоровья печени, которые защитят орган от токсинов и воспаления.

По словам специалистов, кофе способен снизить риск развития целого ряда заболеваний. Напиток повышает уровень антиоксидантов и уменьшает риск воспаления. Кроме того, кофе препятствует увеличению печени.

Полезным для органа напитком эксперты назвали чай, способный улучшить уровень ферментов в печени. Врачи, однако, рекомендуют употреблять экстракт зеленого чая с осторожностью, поскольку он способен привести к повреждению органа.

Посоветовали медики обратить внимание на свекольный сок, который защитит печень от воспаления и окислительного повреждения.

Полезными в поддержании здоровья органа, по словам специалистов, являются виноград и крестоцветные овощи — например, брокколи или брюссельская капуста. Они защитят печень от повреждений и поспособствуют выработке полезных ферментов детоксикации.

Ранее известный российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые могут повышать риск развития рака желудка. По ее словам, самой опасной для органа является пища, имеющая в своем составе крахмал — то есть, хлеб, картофель и рис. Малышева напомнила, что, согласно статистике, именно жители Японии чаще всего сталкиваются со страшным заболеванием.

Тем временем французские ученые заявили, что продукты из сои могут привести к серьезным последствиям для здоровья.