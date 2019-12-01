«Укроборонпром» пообещал через пару лет опередить Россию и стать «совсем другим»

Киев, 1 декабря. Топ-менеджмент «Укроборонпрома» пообещал за пару лет опередить Россию в развитии военно-промышленного комплекса. С таким заявлением выступил заместитель директора украинской компании Мустафа Найем в эфире ATR.

Найем признался, что украинская оборонка находится в упадке. Однако это не помешало украинскому топ-менеджеру сделать громкое заявление: «Мы продолжаем с Россией конкурировать до сих пор». По его мнению, у украинской военно-промышленной сферы есть «огромный интеллектуальный потенциал» и якобы все возможности, чтобы конкурировать с Россией в конкретной сфере.

«Я думаю, что повышение эффективности производства на внутреннем рынке, а спрос у нас есть, даст нам возможность модернизировать очень много единиц номенклатуры, которая действительно может выигрывать конкуренцию на внешних рынках», — сказал бывший депутат Рады.

Заместитель директора «Укроборонпрома» убежден, что через 2-3 года организация станет «совсем другим концерном».

Украинские чиновники неоднократно пытались преподнести «успехи» Киева в военно-промышленном комплексе, однако их утверждения постоянно становились предметом шуток для многих экспертов.

Например, ранее на Украине заявили о модернизации разработанных в СССР комплексов С-300, С-125 и «Бук», которые находятся на вооружении ВСУ. Однако эксперты усомнились в возможности усовершенствовать устаревшее вооружение. По их мнению, Киев подразумевает под модернизацией «покрасить в другой цвет, изменить «оперение».